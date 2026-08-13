Отстранение руководителя Закарпатского ТЦК: подробности скандала от Лубинца

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/@dmytro_lubinetzs

После выявления масштабных нарушений закона в Береговском районном ТЦК в Закарпатье был отстранен от должности руководитель областного военкомата. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об отмене отсрочек у 130 человек и вымогательстве взяток. Новый главнокомандующий Михаил Драпатый уже издал приказ об отстранении и назначил масштабную проверку. Кроме того, руководство искало способы оставаться на должностях как можно дольше даже после тщательной проверки правоохранительных органов.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

В Береговском ТЦК в Закарпатье выявили ряд серьезных нарушений закона

Государственное бюро расследований подтвердило факты противоправных действий сотрудников Береговского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Закарпатье. По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинеца, оперативная следственная группа ГБР работала на месте происшествия по материалам Офиса омбудсмена и полностью подтвердила выявленные нарушения.

В ходе мониторингового визита представители омбудсмена выявили новую схему незаконной отмены льгот. На основании решения непонятной комиссии и вопреки действующему законодательству у военнообязанных изымали оформленные документы. За период с середины 2025 года до середины 2026 года отсрочек вопреки закону лишили 130 граждан Украины. Непосредственно во время проверки в помещении Береговского РТЦК находились 11 человек, у которых были действующие отсрочки в приложении "Резерв+".

Характеризуя выявленные нарушения, Дмитрий Лубинец отметил:

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"Действительно, впервые я столкнулся с тем, что, будучи Омбудсменом Украины, после проведения очередного мониторингового визита, в очередной раз мы выявили в Закарпатье существенное нарушение прав граждан Украины, а именно в Береговском РТЦК, районном территориальном центре комплектования, мы обнаружили, что найден новый способ, когда у людей с оформленными отсрочками на основании непонятного заседания какой-то комиссии эти отсрочки просто аннулировали в нарушение действующего законодательства Украины".

Дмитрий Лубинец рассказал, что должностные лица объясняли это проверкой документов, однако после вызова Военной службы правопорядка людей немедленно отпустили. Уполномоченный отметил, что по этим фактам у граждан откровенно вымогали взятки за сохранение статуса.

"Были вызваны как раз представители ВСП, 11 человек срочно были отпущены, затем было установлено, что, вероятно, всем им предлагалось открыто дать взятку сотрудникам. По нашим данным, кстати, два дня назад там работала оперативно-следственная группа Государственного бюро расследований, и, по моим предварительным данным, вся информация была полностью подтверждена", — отметил Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный также рассказал о быстрых решениях со стороны военного командования, в частности недавно назначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"По состоянию на вчера у меня состоялась первая, но очень конструктивная и продуктивная встреча с командой нового главнокомандующего Михаила Драпатого. Она завершилась тем, что я хочу сейчас отдельно поблагодарить его. Сегодня утром был издан отдельный приказ об отстранении областного руководителя ТЦК-СП в Закарпатье. Отправлена большая группа для проверки всей деятельности системы ТЦК-СП в Закарпатье", — заявил омбудсмен.

Беззаконие в ТЦК в Закарпатье носило системный характер

По словам Лубинца, проблемы в Закарпатском областном ТЦК выявлялись и ранее. Еще в 2023 году после обысков СБУ у предыдущего областного руководителя изъяли крупные суммы наличных в иностранной валюте. Несмотря на увольнение, через два месяца чиновник вернулся на должность в статусе временно исполняющего обязанности, а его полномочия продлевались каждые 30 дней.

"Служба безопасности Украины проводит обыски у областного руководителя, находит достаточно большое количество наличных в иностранной валюте. Его сразу после этого увольняют, куда-то переводят, и через два месяца он возвращается, но в статусе временно исполняющего обязанности, только на 30 дней. И после этого каждые 30 дней — у нас такая новая реальность сложилась в Закарпатье — каждые 30 дней этот временно исполняющий обязанности получает продление своих полномочий. И так продолжается, продолжается, продолжается. Впервые я увидел очень быструю реакцию со стороны нового Главнокомандующего. Я надеюсь, что мы увидим это не только на территории Закарпатья, но и на территории всей страны, где, на мой взгляд, уже давно нужно кардинально изменить систему мобилизации наших граждан", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Отдельно Уполномоченный подчеркнул информационную кампанию против него самого, которая началась после обнародования фактов. Анонимные Telegram-каналы и блогеры, часть из которых находится за рубежом, начали критиковать его действия, защищая систему ТЦК и обвиняя в подыгрывании российской пропаганде.

В то же время Лубинец подчеркнул, что правоохранительные органы значительно активизировали работу, и за последние месяцы подозрения были предъявлены 76 руководящим работникам ТЦК по всей Украине при содействии Нацполиции, ГБР, СБУ, военной прокуратуры и ВСП.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, Ужгородский горрайонный суд отправил за решетку без права на освобождение под залог двух бывших руководителей одного из районных ТЦК и СП в Закарпатье.

Следственные действия в отношении деятельности сотрудников ТЦК в Закарпатье проводились также и в декабре 2025 года сотрудниками СБУ и Нацполиции, которые провели серию резонансных обысков у руководства и сотрудников Закарпатского областного военкомата.

Отдельно Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал трагическую статистику по пленникам Кремля. По его словам, в российских застенках погибли не менее 375 украинцев. Эта цифра включает военнопленных и гражданских заложников, чье удержание на территории государства-агрессора было официально подтверждено, в частности через международные механизмы Красного Креста.