Лубінець: матеріали щодо "Скелі" підуть до ДБР

Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував передачу зібраних матеріалів щодо полку "Скеля" до правоохоронних органів. Омбудсмен зазначив, що моніторингова група вже завершила роботу у розташуванні полку, де зафіксувала низку фактів, які потребують розслідування.

Про це Дмитро Лубінець заявив під час прескофнеренції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець завив про передачу матеріалів справи по полку "Скеля" в ДБР

Представники Офісу омбудсмена протягом 25 та 26 червня провели інспекцію місця дислокації полку Скеля. Дмитро Лубінець підкреслив, що його фахівці отримали безперешкодний доступ до внутрішньої документації, а також проводили конфіденційні бесіди з військовослужбовцями, яких обирали самостійно, без втручання керівництва частини.

Після того, як уповноважений публічно висвітлив ситуацію, що склалася в підрозділі, потік скарг значно зріс. Всього за одну добу до відомства надійшло понад три десятки звернень від чинних та колишніх бійців.

"За один день ми отримували більше ніж 30 звернень. Були звернення від народних депутатів України, були окремі звернення від військових, були звернення від колишніх військових, які проходили там службу", — пояснив Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, зібрані факти стануть підставою для відкриття справ у компетентних структурах.

"За тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів", — повідомив уповноважений.

Він запевнив, що відомство наразі здійснює детальний аналіз усіх отриманих свідчень, а про результати пообіцяв поінформувати громадськість після завершення повного циклу перевірок.

Під час роботи моніторингової групи в частині одночасно перебували слідчі Державного бюро розслідувань, представники військової прокуратури та Військової служби правопорядку.

Крім того, безпосередньо після завершення місії омбудсмена на об’єкт прибула масштабна комісія Генерального штабу.

"Ситуацію, на мій погляд, зараз максимально ретельно перевіряють усі відповідальні органи. На час проведення перевірок командира полку відсторонили від виконання обов'язків", — підсумував посадовець.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський публічно відреагував на резонанс навколо штурмового полку "Скеля", де після повідомлень про масові небойові смерті новобранців розгорнулася масштабна перевірка. До підрозділу скерували комплексну комісію Генерального штабу та Військової служби правопорядку, щоб детально звірити всі обставини та факти.

Поштовхом до розслідування стала публікація журналістів "Бабеля", які повідомили про випадки знущань, катувань і смерті мобілізованих у навчальних центрах підрозділу протягом останніх шести місяців. Після цього у військовій частині 4862 почали працювати слідчі Державного бюро розслідувань, представники спеціальної місії Офісу омбудсмана та комісія, яку очолив заступник начальника Генштабу ЗСУ.

У самому полку на звинувачення відреагували оперативно. Начальник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Сурай під час онлайн пресконференції заявив, що командування також проводить власну перевірку всіх описаних епізодів. Водночас він заперечив частину даних, оприлюднених у медіа, і наголосив, що у підрозділі можуть підтвердити 25 смертей, а не 26, як ішлося у перших публікаціях.

Народний депутат Федір Веніславський, коментуючи ситуацію, сказав, що підстав для відсторонення головнокомандувача через події у полку "Скеля" немає. За його словами, зараз окремі епізоди, пов'язані зі скандалом, вивчають правоохоронці, а службові та слідчі дії щодо можливих порушень у підрозділі тривають.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що отримав сигнали про серйозні порушення прав військовослужбовців у полку. Йдеться, зокрема, про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи та випадків доведення чинних військових до самогубства. Омбудсман наголосив, що подібні дії є неприпустимими за будь-яких обставин, а в умовах воєнного стану — тим більше.

У зв'язку з цим Лубінець звернувся до ДБР і Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повноцінне розслідування.

За даними Новини.LIVE, адвокатка та колишня членкиня Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Козаченко припустила, що в межах справи про смерті мобілізованих у полку "Скеля" слідство може вдатися до ексгумації тіл загиблих для проведення додаткових експертиз. Це, за її словами, може допомогти з'ясувати, чи відповідають офіційні висновки справжнім причинам смерті.

На тлі розслідування командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на період перевірки.