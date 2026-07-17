Литвин: Хмара матиме такий самий обсяг завдань, як і Федоров

Євген Хмара. Фото: ОПУ

Карина Приходько Редактор

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара матиме в Міністерстві такий самий обсяг завдань, який раніше виконував Михайло Федоров. Детальніше про кадрові зміни в оборонному відомстві повідомлять після завершення всіх необхідних процедур.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на радника Президента України Дмитра Литвина.

Обов'язки Хмари в Міноборони

Литвин заявив, що Хмара володіє необхідними безпековими компетенціями, що дозволять йому ефективно координувати та контролювати окремі напрями роботи оборонного відомства.

"Головне, що зараз визначає хід подій, — це далекобійність і мідстрайки. Хмара в цьому дуже крутий", — зазначив радник президента.

Водночас він наголосив, що детальні пояснення щодо кадрових змін в уряді нададуть після завершення всіх процедур. За словами Литвина, наразі триває робота над низкою чутливих питань, тому коментувати окремі рішення передчасно.

Також радник президента спростував припущення про те, що глава держави нібито зробив ставку на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він підкреслив, що подібне враження може виникати лише з боку, однак не відповідає реальній ситуації.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Президент планує звернутися до Верховної Ради з пропозицією підтримати його кандидатуру.

Водночас глава держави зазначив, що Федоров залишиться в його команді. Про його нову посаду оголосять згодом.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Михайла Федорова. Йдеться про дипломатичну службу або роботу в Офісі Президента.