Литва створить нову зону безпеки на кордоні з РФ і Білоруссю

Будівництво захисних споруд у прикордонних зонах. Фото: Yle

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Литва посилює систему оборони на кордоні з Росією та Білоруссю. Уряд країни скоригував план створення інженерних споруд, передбачивши нові ділянки контрмобільних заходів і продовживши строки реалізації частини робіт.

Про це пише LRT, передає Новини.LIVE.

Литва розширює систему укріплень на кордоні

Згідно з оновленим планом, уздовж кордону мають облаштувати 20-метрові ділянки контрмобільних заходів від маршрутів прикордонного патрулювання вглиб території Литви. В окремих районах, визначених військовими, такі ділянки сягатимуть 150 метрів.

За словами міністра національної оборони Робертаса Каунаса, литовські військові вже розробили комплексний план оборонних споруд, який охоплює території на відстані до 5, 20 та 50 кілометрів від кордону. Розміщення парків з інженерними засобами контрмобільності планують завершити до кінця 2028 року. Серед іншого, йдеться про зберігання "зубів дракона", бетонних блоків, протитанкових їжаків, колючого дроту та інших загороджень.

Також до кінця 2028 року мають облаштувати резервні загородження на окремих ділянках доріг, мостах та інших інженерних спорудах, які можна використовувати для оборони.

Водночас Литва змінила підхід до природних перешкод. Замість запланованих лісових смуг вирішили створювати водно-болотні угіддя. У Міністерстві сільського господарства країни вважають, що після відновлення гідрологічного режиму такі території протягом кількох років стануть важкопрохідними для важкої техніки.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Литва провела перевірку безпілотників, уламки яких виявили на території країн Балтії. За результатами аналізу литовська сторона не знайшла доказів того, що Росія навмисно спрямовувала ці дрони до повітряного простору країн регіону.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше уряд Латвії розглядав можливість призупинення роботи пункту пропуску "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю. Причинами такого кроку називали безпекові ризики та збільшення кількості спроб нелегального перетину кордону.