Літо в розпалі: в Україні прогнозують до +32° та локальні дощі

Люди на київському пляжі. Фото: Reuters

Альбіна Зарічна Редактор

У четвер, 25 червня, в Україні утримається переважно спокійна та тепла погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність у більшості регіонів.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Український гідрометеорологічний центр.

Спекотно з локальними опадами

Опадів у країні буде небагато. Дощі можливі лише вдень у північних і східних областях, а також у Криму — місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Нічні температури залишатимуться комфортними — у межах +15…+20° C. Вдень по країні очікується +24…+29° C, а найтепліше буде на південному заході, де стовпчики термометрів піднімуться до +32° C.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У поєднанні з теплою повітряною масою це забезпечить загалом комфортні погодні умови, хоча в регіонах із грозами можливі короткочасні посилення вітру.

У цілому погода по Україні залишатиметься стабільною та літньою, з локальними опадами лише в окремих регіонах.

Прогноз погоди на 25 червня. Фото: Український гідрометеорологічний центр.

Новини.LIVE повідомляли, що Європа потерпає від аномальної спеки, яка вже призвела до людських жертв. Лише у Франції за понеділок щонайменше 18 людей загинули через екстремальні температури, серед них — двоє малюків, які померли в зачиненому автомобілі, що перегрівся. Країни від Італії до Великої Британії фіксують історичні температурні рекорди та стикаються з перебоями в енергопостачанні на тлі спеки.

Новини.LIVE інформували, що в середу, 24 червня, на Землі не прогнозується значних магнітних бур. Магнітосфера залишатиметься стабільною та відносно спокійною, тож метеозалежні люди можуть почуватися краще.