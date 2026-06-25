Квасневський: не можна віддавати відносини України та Польщі радикалам

Колишній президент Польщі Александр Квасневський. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Колишній президент Польщі Александр Квасневський заявив, що не можна віддавати відносини України та Польщі радикалам. Він наголосив, що треба вирішувати проблеми сьогодення і думати про майбутнє.

Про це Квасневський сказав під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

До чого закликав колишній президент Польщі

Квасневський зазначив, що Україна та Польща повинні пам'ятати складну історії, однак змінити її вже неможливо.

"Наша відповідальність — розв'язувати проблеми сьогодення та створювати краще майбутнє", — сказав колишній польський лідер.

Він вважає, що історичні питання потрібно обговорювати заради взаєморозуміння, примирення та співпраці, а не для посилення ворожнечі і ненависті.

Найбільшою помилкою Квасневський назвав передачу польсько-українських відносин до рук радикалів з обох сторін.

"Це шлях до повторення всіх помилок минулого", — застеріг експрезидент Польщі.

Резюмуючи він закликав демократичні та проєвропейські сили двох держав берегти відносини між Україною та Польщею.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Таке рішення було ухвалено після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ назву "Героїв УПА".

Після цього Зеленський повернув орден "Новою поштою" і вже 23 червня стало відомо, що Польща отримала цю нагороду.