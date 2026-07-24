Кущ оцінив, як удари по Wildberries можуть вплинути на вибори в РФ

Пожежа на Wildberries. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Економіст Олексій Кущ заявив, що удари по об'єктах російського маркетплейса Wildberries є частиною економічного протистояння між Україною та Росією. За його словами, такі атаки можуть мати вплив на суспільні настрої в РФ напередодні виборів, однак їхній результат передбачити складно.

Про це Олексій Кущ заявив в ефірі "Світ на зламі".

Кущ пояснив, навіщо завдаються удари по Wildberries

Економіст Олексій Кущ прокоментував удари по логістичних об'єктах російського маркетплейса Wildberries, зазначивши, що вони є симетричною відповіддю на атаки Росії по українській інфраструктурі.

За його словами, російські війська тривалий час завдають ударів по українській логістиці, зокрема по складах та об'єктах компанії "Нова пошта". У відповідь Україна почала атакувати російські логістичні центри.

"Росіяни б'ють по нашій логістиці, по Новій пошті. Ми наносимо удари по російській логістиці, по Wildberries. Це удари у відповідь", — зазначив Кущ.

Економіст наголосив, що зараз війна переходить у формат економічного виснаження, де атаки на інфраструктурні об'єкти можуть завдавати значних фінансових збитків.

Удари по Wildberries можуть вплинути на настрої росіян

Кущ зазначив, що подібні атаки мають не лише економічний, а й психологічний ефект. За його словами, масштабні удари по великих логістичних центрах можуть впливати на суспільні настрої в Росії та створювати відчуття нестабільності.

Водночас економіст підкреслив, що прямий вплив таких атак на перебіг війни є обмеженим.

"Від того, що ми знищимо декілька центрів Wildberries, наступ росіян на лінії фронту слабшим не стане", — пояснив він.

За словами Куща, такі удари більше спрямовані на економічний та іміджевий ефект, а також можуть бути частиною інформаційно-психологічного впливу.

Вибори в РФ: можливий як протест, так і згуртування навколо влади

Економіст припустив, що удари по російській інфраструктурі можуть позначитися на виборах до Державної думи РФ, які мають відбутися восени.

За його словами, частина росіян може почати шукати альтернативу провладним силам через економічні проблеми та наслідки війни. Водночас можливий і протилежний сценарій — суспільство може ще більше згуртуватися навколо влади через пропагандистське сприйняття війни.

Кущ зазначив, що російська влада формує у громадян уявлення про країну як про "обложену фортецю", де відповідальність за проблеми перекладається на зовнішніх ворогів.

Тому, за його словами, остаточно оцінити вплив таких ударів на політичні настрої в Росії можна буде лише після результатів виборів.

Новини.LIVE писали, що у Московській області Росії сталася пожежа на території великого логістичного комплексу Wildberries. За повідомленням 1 окремого Центру Сил безпілотних систем, займання виникло після роботи українських безпілотників у регіоні. У відомстві зазначили, що площа складу становить близько 188 тисяч квадратних метрів. Через масштабну пожежу над об'єктом утворився густий чорний дим, який було видно на значній відстані.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламентські вибори в Росії у вересні навряд чи вплинуть на перебіг війни, оскільки їхній результат фактично вже визначений. Водночас після голосування Кремль може вдатися до нової масштабної мобілізації, хоча в російському суспільстві дедалі більше людей виступають за завершення війни.