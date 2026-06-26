Кулеба: Україна отримала понад 470 млн євро від Європейського інвестбанку

Олексій Кулеба на Ukraine Recovery Conference 2026. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

На конференції Ukraine Recovery Conference 2026 Україна разом із Європейським інвестиційним банком оголосила про новий пакет підтримки для відновлення країни. Його загальний обсяг становить понад 470 млн євро.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Куди спрямують кошти

Міністр зазначив, що фінансування спрямоване на проєкти, які безпосередньо впливають на життя громадян: відбудову житла, ремонт доріг і мостів, розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання, енергоефективність та підтримку бізнесу.

Серед ключових напрямів — 100 млн євро на пілотну програму сучасного соціального житла у п’яти містах для ВПО, молоді та фахівців, які потребують підтримки. Ще 96 млн євро передбачено на ремонт доріг і мостів та розвиток прикордонної інфраструктури для посилення зв’язку з ЄС. 125 млн євро спрямують на модернізацію систем водопостачання та водовідведення, пошкоджених внаслідок війни.

Окремо передбачено 80 млн євро для запуску European Flagship Fund, який має залучити інвестиції у приватний сектор, а також 100 млн євро кредиту для "Укрексімбанку" на програми енергоефективності для малого та середнього бізнесу. Крім того, погоджено 500 млн євро гарантій для розширення доступу до фінансування для близько 10 тисяч підприємців, серед яких ветерани та бізнеси, що постраждали від війни.

За словами Кулеби, досягнуті домовленості є підтвердженням довіри до України та готовності інвестувати у відновлення держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Конференція з відновлення України залишається ключовим міжнародним майданчиком для координації підтримки України та залучення партнерів до післявоєнної відбудови. Після завершення цьогорічного заходу в Ґданську стало відомо, що наступну, шосту Ukraine Recovery Conference, прийматиме Естонія. Конференція відбудеться у Таллінні, де партнери України планують продовжити реалізацію домовленостей і розвинути результати, досягнуті цього року.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Конференція з питань відновлення України у Ґданську проходила у спокійній атмосфері з акцентом на післявоєнну відбудову країни, залучення інвестицій та розвиток бізнес-співпраці. Водночас учасники заходу демонстрували обережний оптимізм щодо ситуації на фронті та перспектив подальшої міжнародної підтримки України, а політичні й історичні суперечки між Києвом і Варшавою фактично не порушувалися.