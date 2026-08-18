Кулеба назвав три фактори, які можуть завершити війну

Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Дмитро Кулеба

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Кінця війни в Україні наразі не видно, оскільки жодна зі сторін не демонструє критичного виснаження ресурсів. Завершення війни залежить від трьох основних чинників — волі до боротьби, зовнішньої підтримки та фінансування. Якщо один із цих елементів зникне для України або Росії, ситуація може швидко змінитися.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба назвав три фактори завершення війни

Кулеба пояснив, що сторона може втратити здатність продовжувати війну через виснаження, припинення підтримки союзників або нестачу коштів.

"Війни завжди закінчуються в результаті, є така тріада: воля, світ і гроші, по-простому максимально", — зазначив ексміністр.

Він також звернув увагу на роль зовнішніх чинників. За його словами, припинення підтримки з боку союзників або поява третьої сторони, яка суттєво вплине на баланс сил, може змінити перебіг війни. Водночас наразі Кулеба не бачить ознак того, що один із цих факторів найближчим часом зникне для будь-якої зі сторін. Тому, на його думку, українцям необхідно враховувати реальну ситуацію під час планування свого життя.

"На сьогодні кінця війни не видно", — наголосив Кулеба.

Водночас ексміністр зазначив, що не хоче виступати в ролі "вісника апокаліпсису", однак вважає важливим говорити про ситуацію без завищених очікувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, європейські країни зіткнулися з дефіцитом ракет-перехоплювачів Patriot, які необхідні Україні для посилення протиповітряної оборони перед можливими зимовими атаками Росії. Україна розраховує отримати сотні таких ракет, однак запаси та виробничі можливості союзників наразі обмежені.

Як повідомляли Новини.LIVE, після саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня союзники підтвердили Україні військову допомогу на понад 1,5 млрд євро. Після завершення зустрічі також провели додаткову звірку із штаб-квартирою Альянсу щодо всіх оголошених пакетів підтримки для України.