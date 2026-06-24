Крим залишився без електропостачання після атаки безпілотників

Дим від ГРЕС в Криму. Фото: соцмережі

У ніч проти 24 червня масована нічна атака безпілотників повністю знеструмила Севастополь та спричинила пожежі на кількох стратегічних об'єктах у Криму, зокрема у військовому містечку поблизу Керчі. Паралельно під удар дронів потрапило газове підприємство вглибині Російської Федерації у місті Оренбург.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

У Криму масштабні перебої з електропостачанням

Севастопольський енергорайон повністю залишився без світла через масштабну нічну атаку безпілотників на окупований Крим. Як повідомляють моніторингові канали, вибухи на півострові не вщухали до самого ранку.

Дим в Криму від пожежі. Фото: соцмережі

Головною ціллю у Севастополі стала електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь". Цей об'єкт є основним вузлом, який забезпечує життєдіяльність усього міста. За свідченнями очевидців, у районі підстанції пролунало від трьох до семи вибухів. Після прильотів там спалахнула сильна пожежа, а величезний стовп чорного диму піднявся на багато кілометрів і його видно з різних частин міста. Наразі весь Севастополь повністю знеструмлений.

Дим з підстанції. Фото: соцмережі

Паралельно під удар дронів цієї ночі потрапили й інші стратегічні об'єкти на території Криму. Попередньо відомо про вибухи в районі Сімферопольської ТЕС, яка також забезпечує півострів електрикою. Крім того, гучно було на сході Криму, де після серії прильотів спалахнула пожежа на території військового містечка окупантів поблизу Керчі.

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Вже на світанку повітряна атака поширилася й на Оренбург. Під прицілом невідомих безпілотників опинився промисловий об'єкт у глибокому тилу. За попередньою інформацією, вибухи пролунали на газопереробному заводі в російському місті Оренбург, який розташований за тисячі кілометрів від лінії фронту.

Місця атаки. Фото: соцмережі

Інформація про руйнування та наслідки цього ранкового нальоту наразі з'ясовується.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ССО України успішно знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал, який забезпечував військову логістику окупантів на півострові. Ця операція стала частиною тривалої кампанії з ізоляції Криму.

Водночас внутрішня інфраструктура півострова продовжує сипатися. 23 червня в Криму стався масштабний блекаут через збій в енергосистемі. Знеструмленими опинилися чотири райони та чотири великі міста, включаючи Джанкой та Євпаторію.