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Головна Новини дня У Криму масовий блекаут: без світла кілька міст і районів

У Криму масовий блекаут: без світла кілька міст і районів

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Дата публікації: 23 червня 2026 12:57
Аварія в електромережах: Джанкой та Євпаторія без світла
Дим в Криму. Фото: соцмережі

В тимчасово окупованому Криму через проблеми в роботі електричних мереж відразу чотири міські округи та чотири райони залишилися без світла. На ліквідацію наслідків аварії та повне повернення електропостачання споживачам в Євпаторії, Джанкої та низці інших територій знадобиться близько доби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

В Криму масові відключення світлас

Масштабний збій охопив відразу вісім регіонів Криму, Зокрема, аварія залишила без світла міські округи Євпаторії, Джанкоя, Сак та Красноперекопська.

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Повідомлення про масові збої з електропостачанням. Фото: скриншот

Знеструмлення зафіксували і на територіях відповідних районів. Світло зникло у будинках споживачів Джанкойського, Сакського, Красноперекопського, а також Красногвардійського районів.

Щоб ліквідувати наслідки технологічного збою, на пошкоджених ділянках мереж наразі активно тривають аварійно-відновлювальні роботи. За попередніми розрахунками фахівців, ремонт займе певний час, тому електропостачання орієнтовно відновлять протягом однієї доби.

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Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, тимчасово окупований Кримський півострів опинився в умовах жорсткої транспортної блокади, після проведених ЗСУ успішних операцій з ураження мостів та шляхопроводів. Там критична ситуація з дефіцитом бензину та дизелю, що вже б'є впливає на життя цивільних та навіть на російські війська.

Проте, як стверджує аналітик Олег Пендзин, паливний дефіцит є лише передвісником продовольчої кризи, адже безперервні удари БпЛА перетворюють Крим на відрізану від світу територію. Запаси їжі та води швидко закінчуються, а компенсувати їх внутрішнім виробництвом окупанти не здатні. 

Крим електроенергія блекаут
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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