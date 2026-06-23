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Главная Новости дня В Крыму массовый блэкаут: без света несколько городов и районов

В Крыму массовый блэкаут: без света несколько городов и районов

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Дата публикации 23 июня 2026 12:57
Авария в электросетях: Джанкой и Евпатория остались без света
Дым в Крыму. Фото: социальные сети

Во временно оккупированном Крыму из-за проблем в работе электрических сетей сразу четыре городских округа и четыре района остались без света. На ликвидацию последствий аварии и полное восстановление электроснабжения потребителей в Евпатории, Джанкое и ряде других территорий уйдет около суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

В Крыму массовые отключения света

Масштабный сбой охватил сразу восемь регионов Крыма. В частности, авария оставила без света городские округа Евпатории, Джанкоя, Сак и Красноперекопска.

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Сообщение о массовых сбоях в электроснабжении. Фото: скриншот

Отключение электроэнергии зафиксировали и на территориях соответствующих районов. Свет пропал в домах потребителей Джанкойского, Сакского, Красноперекопского, а также Красногвардейского районов.

Чтобы ликвидировать последствия технологического сбоя, на поврежденных участках сетей в настоящее время активно ведутся аварийно-восстановительные работы. По предварительным расчетам специалистов, ремонт займет некоторое время, поэтому электроснабжение ориентировочно восстановят в течение суток.

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Как сообщали журналисты Новини.LIVE, временно оккупированный Крымский полуостров оказался в условиях жесткой транспортной блокады после успешных операций ВСУ по поражению мостов и путепроводов. Там сложилась критическая ситуация с дефицитом бензина и дизельного топлива, что уже сказывается на жизни гражданского населения и даже на российских войсках.

Однако, как утверждает аналитик Олег Пендзин, дефицит топлива является лишь предвестником продовольственного кризиса, ведь непрерывные удары БПЛА превращают Крым в отрезанную от мира территорию. Запасы еды и воды быстро заканчиваются, а компенсировать их за счет внутреннего производства оккупанты не в состоянии.

Крым электроэнергия блэкаут
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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