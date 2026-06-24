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Главная Новости дня Крым снова остался без света после серии взрывов: что известно

Крым снова остался без света после серии взрывов: что известно

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Дата публикации 24 июня 2026 09:29
Крым остался без электроснабжения после атаки беспилотников
Дым от ГРЭС в Крыму. Фото: соцсети

В ночь на 24 июня массированная ночная атака беспилотников полностью обесточила Севастополь и вызвала пожары на нескольких стратегических объектах в Крыму, в частности в военном городке недалеко от Керчи. Параллельно под удар дронов попало газовое предприятие в глубине Российской Федерации в городе Оренбурге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

В Крыму — масштабные перебои с электроснабжением

Севастопольский энергорайон полностью остался без света из-за масштабной ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым. Как сообщают мониторинговые каналы, взрывы на полуострове не утихали до самого утра.

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Дым в Крыму от пожара. Фото: соцсети

Главной целью в Севастополе стала электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь». Этот объект является основным узлом, обеспечивающим жизнедеятельность всего города. По свидетельствам очевидцев, в районе подстанции прозвучало от трёх до семи взрывов. После ударов там вспыхнул сильный пожар, а огромный столб черного дыма поднялся на многие километры и его видно из разных частей города. В настоящее время весь Севастополь полностью обесточен.

Атака на Крим
Дым из подстанции. Фото: соцсети

Параллельно под удар дронов этой ночью попали и другие стратегические объекты на территории Крыма. Предварительно известно о взрывах в районе Симферопольской ТЭС, которая также обеспечивает полуостров электроэнергией. Кроме того, громко было на востоке Крыма, где после серии ударов вспыхнул пожар на территории военного городка оккупантов вблизи Керчи.

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Уже на рассвете воздушная атака распространилась и на Оренбург. Под прицелом неизвестных беспилотников оказался промышленный объект в глубоком тылу. По предварительной информации, взрывы прогремели на газоперерабатывающем заводе в российском городе Оренбург, расположенном за тысячи километров от линии фронта.

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Места атаки. Фото: соцсети

Информация о разрушениях и последствиях этого утреннего налета в настоящее время выясняется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ССО Украины успешно уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который обеспечивал военную логистику оккупантов на полуострове. Эта операция стала частью длительной кампании по изоляции Крыма.

В то же время внутренняя инфраструктура полуострова продолжает рушиться. 23 июня в Крыму произошел масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме. Без электричества остались четыре района и четыре крупных города, включая Джанкой и Евпаторию.

Крым взрыв электроэнергия блэкаут
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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