Крим залишився без бензину: АЗС зупинили продаж пального

АЗС в Криму. Фото: Forpost

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На автозаправних станціях у тимчасово окупованому Криму повністю припинили продаж пального. Обмеження діють як для готівкового, так і безготівкового розрахунку.

Про це заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає Новини.LIVE.

Пальне не продають ні за готівку, ні за талони

За словами Аксьонова, на АЗС півострова більше не відпускають бензин ані за готівку, ані за талонами, QR-кодами чи будь-якими іншими способами оплати. Також припинено продаж пального юридичним особам.

Фактично, за новими правилами пальне залишилося доступним лише для транспорту державних служб. Це означає, що цивільні автомобілі наразі не можуть заправитися на АЗС.

Новини.LIVE повідомляли, на тимчасово окупованому Кримському півострові кількість людей, які виїжджають із регіону, значно перевищує потік туристів, що прибувають на відпочинок. У липні ця тенденція може ще більше посилитися.

Новини.LIVE інформували, що перекриття логістичних шляхів російської армії може стати одним із перших кроків до звільнення тимчасово окупованих територій України. Зокрема, ускладнення постачання боєприпасів, пального та продовольства прямо впливає на боєздатність військ РФ і ускладнює їх утримання захоплених територій.