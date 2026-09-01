Кремінь: штрафи за ігнорування української мови можуть суттєво зрости

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Тарас Кремінь/Facebook

В Україні планують суттєво збільшити грошові штрафи за систематичне ігнорування норм мовного законодавства у суспільному житті. Громадяни продовжують масово скаржитися на порушення, і кількість таких офіційних звернень до уповноважених органів взагалі не зменшується. На тлі війни з Росією будь-які утиски державної мови прирівнюються посадовцями до серйозних загроз національній безпеці всієї країни.

Про це в ефірі День.LIVE розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Порушення закону та реакція омбудсмена

За словами мовного омбудсмена, українці досі стикаються з ігноруванням рідної мови у різних сферах. Тарас Кремінь називає наявність подібних прецедентів на 36-му році своєї незалежності справжнім нонсенсом.

Проте через складну ситуацію та відсутність культури поваги до закону у деяких громадян доводиться йти на жорсткі кроки та готувати зміни до адмінкодексу.

"Таких інцидентів менше не стає і рівень накладених попереджень та штрафів теж не зменшується. Тому Комітет з гуманітарної політики ВР розробив внесення змін до Закону про функціонування української мови як державної і вже частина народних депутатів підтримала ідею збільшення штрафів за масове та системне порушення мовного закону", — зазначив він.

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Тарас Кремінь зауважив, що він не знає, чи вистачить голосів у Верховній Раді для прийняття цих змін, але наголосив, що загроза мові означає загрозу національній безпеці.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Польщі місцевий житель побив в автобусі 15-річного хлопця за українську мову. Підліток отримав серйозний психологічний шок і наразі просто боїться розмовляти рідною мовою в громадських місцях. Польська поліція обіцяє покарати злочинця.

Також Новини.LIVE повідомляли, що близько 100 підземних шкіл уже успішно працюють в Україні для безпечного навчання дітей під час тривог. Крім того, понад 80 відсотків школярів та вихованців дитсадків наразі забезпечені постійним доступом до звичайних укриттів, а у небезпечних регіонах будується ще 113 шкіл.