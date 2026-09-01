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Главная Новости дня Креминь: штрафы за игнорирование украинского могут увеличиться

Креминь: штрафы за игнорирование украинского могут увеличиться

Ua ru
1 сентября 2026 17:47
Эксклюзив
Кремень: штрафы за игнорирование украинского языка могут существенно увеличиться
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Фото: Тарас Креминь/Facebook

В Украине планируют существенно увеличить денежные штрафы за систематическое игнорирование норм языкового законодательства в общественной жизни. Граждане продолжают массово жаловаться на нарушения, и количество таких официальных обращений в уполномоченные органы вовсе не уменьшается. На фоне войны с Россией любые посягательства на государственный язык приравниваются чиновниками к серьёзным угрозам национальной безопасности всей страны.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Нарушение закона и реакция омбудсмена

По словам языкового омбудсмена, украинцы до сих пор сталкиваются с игнорированием родного языка в различных сферах. Тарас Креминь называет наличие подобных прецедентов на 36-м году независимости настоящим нонсенсом.

Однако из-за сложной ситуации и отсутствия культуры уважения к закону у некоторых граждан приходится идти на жесткие меры и готовить изменения в Административный кодекс.

"Таких инцидентов не становится меньше, и количество вынесенных предупреждений и штрафов тоже не уменьшается. Поэтому Комитет по гуманитарной политике Верховной Рады разработал поправки к Закону о функционировании украинского языка как государственного, и часть народных депутатов уже поддержала идею увеличения штрафов за массовое и систематическое нарушение языкового закона", — отметил он.

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Тарас Креминь отметил, что не знает, хватит ли голосов в Верховной Раде для принятия этих изменений, но подчеркнул, что угроза языку означает угрозу национальной безопасности.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Польше местный житель избил в автобусе 15-летнего подростка за то, что тот говорил на украинском языке. Подросток получил серьезный психологический шок и сейчас просто боится говорить на родном языке в общественных местах. Польская полиция обещает наказать преступника.

Также Новини.LIVE сообщали, что около 100 подземных школ уже успешно работают в Украине для безопасного обучения детей во время тревог. Кроме того, более 80 процентов школьников и воспитанников детских садов в настоящее время обеспечены постоянным доступом к обычным укрытиям, а в опасных регионах строится ещё 113 школ.

украинский язык штрафы омбудсмен закон о языке
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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