Коваленко заявив про звільнення з ЦПД РНБО після трьох років роботи

Володимир Зеленський та Андрій Коваленко. Фото: соцмережі Андрія Коваленка

Український журналіст та військовий Андрій Коваленко повідомив про завершення роботи в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО). Після трьох років роботи він подав заяву про звільнення, яку прийняв Президент України Володимир Зеленський.

Про це Коваленко повідомив у соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

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Указ Володимира Зеленського щодо звільнення Коваленка. Фото: скриншот

Коваленко йде з ЦПД РНБО

Коваленко заявив, що три роки роботи в Центрі протидії дезінформації стали для нього довгим професійним шляхом. Він подякував за можливість працювати на цьому напрямку та заявив, що разом із командою вдалося розбудувати сильну інституцію.

Серед результатів роботи Коваленко назвав розвиток медійних продуктів для протидії дезінформації та формування порядку денного в Україні.

Також за його словами, ЦПД вдалося посилити співпрацю з міжнародними партнерами.

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"Для мене настав час рухатися далі. Радий цьому", — написав Коваленко.

При цьому він заявив, що не залишає сферу національної безпеки та продовжить працювати над питаннями когнітивного протиборства з Росією.

Заява Коваленка. Фото: скриншот

Окремо Коваленко побажав успіхів команді Центру протидії дезінформації, наголосивши, що вона продовжить працювати на користь держави.

Також він повідомив, що його особисті медійні сторінки продовжать роботу. Вони стануть активнішими, ніж під час його перебування на посаді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент Зеленський поставив завдання до кінця року повністю забезпечити фінансування оборонних потреб України. Уряд має виконати свою частину роботи до 15 жовтня, а значну частину необхідних коштів планують залучити разом із міжнародними партнерами.

Також Новини.LIVE писав, що 28 вересня Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники, серед яких 86 були реактивними. Сили ППО збили або подавили 86 дронів, водночас влучання зафіксували на 26 локаціях.