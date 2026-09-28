Коваленко заявил об увольнении с ЦПД СНБО после трех лет работы

Владимир Зеленский и Андрей Коваленко. Фото: социальные сети Андрея Коваленко

Украинский журналист и военный Андрей Коваленко сообщил о завершении работы в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). После трех лет работы он подал заявление об увольнении, которое принял Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Коваленко сообщил в соцсетях, передает портал Новини.LIVE.

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Указ Владимира Зеленского об увольнении Коваленко. Фото: скриншот

Коваленко уходит из ЦПД СНБО

Коваленко заявил, что три года работы в Центре противодействия дезинформации стали для него долгим профессиональным путем. Он поблагодарил за возможность работать на этом направлении и заявил, что вместе с командой удалось построить сильную институцию.

Среди результатов работы Коваленко назвал развитие медийных продуктов для противодействия дезинформации и формирование повестки дня в Украине.

Также, по его словам, ЦПД удалось усилить сотрудничество с международными партнерами.

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"Для меня пришло время двигаться дальше. Рад этому", — написал Коваленко.

При этом он заявил, что не покидает сферу национальной безопасности и продолжит работать над вопросами когнитивного противоборства с Россией.

Заява Коваленко. Фото: скриншот

Отдельно Коваленко пожелал успехов команде Центра противодействия дезинформации, подчеркнув, что она продолжит работать на благо государства.

Также он сообщил, что его личные медийные страницы продолжат работу. Они станут активнее, чем во время его пребывания в должности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Зеленский поставил задачу до конца года полностью обеспечить финансирование оборонных потребностей Украины. Правительство должно выполнить свою часть работы до 15 октября, а значительную часть необходимых средств планируют привлечь вместе с международными партнерами.

Также Новини.LIVE писал, что 28 сентября Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника, среди которых 86 были реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 86 дронов, в то же время попадания зафиксировали на 26 локациях.