У Китаї розробили супутникову зброю — зможе знищувати Starlink

20-гігаватний імпульсний драйвер потужності типу Tesla. Фото: SCMP

Китай заявив про створення мікрохвильової гармати для ударів в космосі. Ця зброя здатна виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті.

Про нову розробку повідомляє South China Morning Post і називає її "кошмаром для Starlink", передають Новини.LIVE.

Що відомо про космічну гармату КНР

За інформацією видання, пристрій під назвою TPG1000Cs було розроблено в Північно-Західному інституті ядерних технологій у Сіані. Установка здатна генерувати імпульси потужністю до 20 гігават протягом однієї хвилини, що, на думку опитаних SCMP фахівців, достатньо для порушення роботи або пошкодження супутникових угруповань, включаючи Starlink.

Як пише видання, система має відносно компактні розміри (довжина — 4 метри, вага — 5 тонн), що дозволяє розміщувати її на вантажівці, військовому кораблі, літаку або навіть на космічному апараті.

У разі розгортання такого апарату в космосі його вплив буде складно виявити і перехопити. Раніше відомі аналогічні системи були значно більш громіздкими і не могли працювати понад три секунди, підкреслює South China Morning Post.

Раніше економіст Олексій Кущ в етері Новини.LIVE заявив, що людство вступає в епоху тривалої системної війни між США та Китаєм. Замість прямого зіткнення супердержав світ охоплять численні локальні конфлікти.

А експерт Ілля Котов в нашому етері проінформував, що РФ перебуває в тотальній економічній і технологічній залежності від Китаю. Пекін замінив своїми товарами та бізнесом європейські компанії.