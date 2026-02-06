Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кошмар для Starlink — Китай створив мікрохвильову гармату

Кошмар для Starlink — Китай створив мікрохвильову гармату

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 05:52
У Китаї розробили супутникову зброю — зможе знищувати Starlink
20-гігаватний імпульсний драйвер потужності типу Tesla. Фото: SCMP

Китай заявив про створення мікрохвильової гармати для ударів в космосі. Ця зброя здатна виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті. 

Про нову розробку повідомляє South China Morning Post і називає її "кошмаром для Starlink", передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про космічну гармату КНР

За інформацією видання, пристрій під назвою TPG1000Cs було розроблено в Північно-Західному інституті ядерних технологій у Сіані. Установка здатна генерувати імпульси потужністю до 20 гігават протягом однієї хвилини, що, на думку опитаних SCMP фахівців, достатньо для порушення роботи або пошкодження супутникових угруповань, включаючи Starlink.

Як пише видання, система має відносно компактні розміри (довжина — 4 метри, вага — 5 тонн), що дозволяє розміщувати її на вантажівці, військовому кораблі, літаку або навіть на космічному апараті.

У разі розгортання такого апарату в космосі його вплив буде складно виявити і перехопити. Раніше відомі аналогічні системи були значно більш громіздкими і не могли працювати понад три секунди, підкреслює South China Morning Post.

Раніше економіст Олексій Кущ в етері Новини.LIVE заявив, що людство вступає в епоху тривалої системної війни між США та Китаєм. Замість прямого зіткнення супердержав світ охоплять численні локальні конфлікти.

А експерт Ілля Котов в нашому етері проінформував, що РФ перебуває в тотальній економічній і технологічній залежності від Китаю. Пекін замінив своїми товарами та бізнесом європейські компанії.

Китай зброя космос супутник Starlink
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації