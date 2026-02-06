В Китае разработали спутниковое оружие — сможет уничтожать Starlink

20-гигаваттный импульсный драйвер мощности типа Tesla. Фото: SCMP

Китай заявил о создании микроволновой пушки для ударов в космосе. Это оружие способно выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите.

О новой разработке сообщает South China Morning Post и называет ее "кошмаром для Starlink", передают Новини.LIVE.

Что известно о космической пушке КНР

По информации издания, устройство под названием TPG1000Cs было разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане. Установка способна генерировать импульсы мощностью до 20 гигаватт в течение одной минуты, что, по мнению опрошенных SCMP специалистов, достаточно для нарушения работы или повреждения спутниковых группировок, включая Starlink.

Как пишет издание, система имеет относительно компактные размеры (длина — 4 метра, вес — 5 тонн), что позволяет размещать ее на грузовике, военном корабле, самолете или даже на космическом аппарате.

В случае развертывания такого аппарата в космосе его воздействие будет сложно обнаружить и перехватить. Ранее известные аналогичные системы были значительно более громоздкими и не могли работать более трех секунд, подчеркивает South China Morning Post.

Ранее экономист Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE заявил, что человечество вступает в эпоху длительной системной войны между США и Китаем. Вместо прямого столкновения супердержав мир охватят многочисленные локальные конфликты.

А эксперт Илья Котов в нашем эфире проинформировал, что РФ находится в тотальной экономической и технологической зависимости от Китая. Пекин заменил своими товарами и бизнесом европейские компании.