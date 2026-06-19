В Україні 20 червня очікується спека до +30 °C та короткочасні дощі

Люди гуляють містом під час спеки. Фото: Новини.LIVE

В Україні 20 червня очікується по-літньому тепла погода з температурою до +30 °C. У більшості регіонів переважатиме комфортне тепло без екстремальної спеки. Подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

Карта температури повітря в Європі на 23 червня/Діденко

Погода в Україні на завтра від Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 20–21 червня в Україні встановиться справжня літня погода. Температура повітря вдень становитиме +25…+29 °C, а в західних і південно-західних областях підніматиметься до +27…+32 °C.

Водночас, за її словами, не варто побоюватися повідомлень про температуру понад +30 °C, які часто звучать на тлі спеки в Західній Європі. У країнах на заході континенту, зокрема в Іспанії, Португалії та Франції, наступного тижня прогнозують екстремальні температури понад +40 °C. Україна ж, як зазначається, залишатиметься в межах значно м’якшого літнього тепла, без критичних значень.

Щодо опадів, то 20 червня дощі з грозами ймовірні у смузі від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини. На решті території істотних опадів не очікується.

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Погода в Україні на 20 червня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 20 червня по Україні прогнозується мінлива хмарність. Опади очікуються лише місцями — на північному сході, а також в Одеській і Вінницькій областях, де можливі короткочасні дощі.

Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °C, удень +23…+28 °C. У південно-західних регіонах буде тепліше: вночі +15…+20 °C, вдень до +25…+30 °C.

Новини.LIVE інформували, що 20 червня в Україні переважатиме тепла погода. У більшості регіонів істотних опадів не очікується, однак місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень у деяких областях підніметься до +30 °С.

Новини.LIVE також писали, що за прогнозами синоптика, 20 червня у низці центральних і східних областей, зокрема від Вінниччини до Харківщини, прогнозуються дощі з можливими грозами. На заході та південному заході країни температура повітря підніматиметься до +32 °С.