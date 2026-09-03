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Головна Новини дня Короткочасні дощі та до +30 °C: прогноз Укргідрометцентру на завтра

Короткочасні дощі та до +30 °C: прогноз Укргідрометцентру на завтра

Ua ru
3 вересня 2026 15:58
Укргідрометцентр попередив про коливання від +18 до 30 °С
Дівчина на вулиці в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики Укргідрометцентру повідомили прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 вересня. В цей день очікується мінлива хмарність, подекуди з опадами та сильним вітром. Над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса, лише на півдні та південному сході країни буде відчутно тепліше, до +30 °С. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 4 серпня

Завтра вітер дутиме змінних напрямків,  переважно південно-західний, ​​​​​5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі прогнозується +8...14 °С, на півдні та південному сході +14...19 °С

Короткочасні дощі та до +30 °C: прогноз Укргідрометцентру на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 4 серпня 2026 року. Фото: Укргідрометцентр

Вдень очікується +22...27 °С, на південному сході країни до +30 °С, у західних областях +18...23 °С.

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Мінлива хмарність. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман.

Опадів не передбачається, лише на північному заході країни та на Київщині вдень місцями невеликий дощ.

Як писали раніше Новини.LIVE, що восени в Україні очікуються різкі зміни погоди. Можливі як сухі та теплі періоди, так і похолодання з опадами. Серед можливих явищ метеорологи прогнозують густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Також не виключають тривалих посушливих періодів і дефіциту вологи в ґрунті.

Також ми повідомляли, що вересень в країні буде теплим. Середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. За прогнозами синоптиків, теплий період може охопити значну частину вересня і навіть початок жовтня.

Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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