Укргідрометцентр попередив про коливання від +18 до 30 °С

Короткочасні дощі та до +30 °C: прогноз Укргідрометцентру на завтра
Синоптики Укргідрометцентру повідомили прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 вересня. В цей день очікується мінлива хмарність, подекуди з опадами та сильним вітром. Над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса, лише на півдні та південному сході країни буде відчутно тепліше, до +30 °С.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди на 4 серпня
Завтра вітер дутиме змінних напрямків, переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі прогнозується +8...14 °С, на півдні та південному сході +14...19 °С.
Вдень очікується +22...27 °С, на південному сході країни до +30 °С, у західних областях +18...23 °С.
Мінлива хмарність. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман.
Опадів не передбачається, лише на північному заході країни та на Київщині вдень місцями невеликий дощ.
Як писали раніше Новини.LIVE, що восени в Україні очікуються різкі зміни погоди. Можливі як сухі та теплі періоди, так і похолодання з опадами. Серед можливих явищ метеорологи прогнозують густі тумани, які можуть погіршувати видимість на дорогах. Також не виключають тривалих посушливих періодів і дефіциту вологи в ґрунті.
Також ми повідомляли, що вересень в країні буде теплим. Середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. За прогнозами синоптиків, теплий період може охопити значну частину вересня і навіть початок жовтня.