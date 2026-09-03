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Главная Новости дня Кратковременные дожди и до +30 °C: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Кратковременные дожди и до +30 °C: прогноз Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
3 сентября 2026 15:58
Укргидрометцентр предупредил о колебаниях температуры от +18 до 30 °С
Девушка на улице в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

Синоптики Укргидрометцентра сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 сентября. В этот день ожидается переменная облачность, местами с осадками и сильным ветром. Над большей частью территории Украины по-прежнему будет находиться прохладная воздушная масса, только на юге и юго-востоке страны будет заметно теплее, до +30 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 4 августа

Завтра ветер будет дуть из разных направлений, преимущественно юго-западный,5–10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью прогнозируется +8...14 °С, на юге и юго-востоке +14...19 °С.

Кратковременные дожди и до +30 °C: прогноз Укргидрометцентра на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 4 августа 2026 года. Фото: Укргидрометцентр

Днем ожидается +22...27 °С, на юго-востоке страны до +30 °С, в западных областях +18...23 °С.

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Переменная облачность. Ночью и утром в северных, большинстве западных и центральных областей местами туман.

Осадков не предвидится, только на северо-западе страны и в Киевской области днем местами небольшой дождь.

Как ранее писали Новини.LIVE, этой осенью в Украине ожидаются резкие перемены погоды. Возможны как сухие и теплые периоды, так и похолодания с осадками. Среди возможных явлений метеорологи прогнозируют густые туманы, которые могут ухудшать видимость на дорогах. Также не исключают длительных засушливых периодов и дефицита влаги в почве.

Кроме того, мы сообщали, что сентябрь в стране будет теплым. Средняя температура, как ожидается, будет на 1,5–2 °C выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, тёплый период может охватить значительную часть сентября и даже начало октября.

Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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