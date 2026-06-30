Корольчук назвав умови для відключень світла понад 9 годин

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Енергосистема України суттєво зменшилася в обсягах через руйнування, а поточна відсутність тривалих графіків обмежень багато в чому зумовлена скороченням роботи промисловості та низьким споживанням з боку населення. Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попереджає, що стабільна робота мережі є дуже вразливою, тому тривалі вимкнення світла в окремих регіонах знову стануть реальністю у разі аварійних ремонтів на ТЕС чи масованих обстрілів.

Про це Юрій Корольчук ексклюзивно розповів в ефірі День.LIVE.

В Україні можуть поновитися відключення світла у разі обстрілів

Наразі промислові підприємства та пересічні громадяни використовують значно менше електрики, що дозволяє утримувати баланс в роботі енергосистеми. Проте співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі День.LIVE застеріг, що говорити про повноцінну та надійну роботу системи поки що не варто, оскільки зміни погодних умов чи раптовий вихід блоку ТЕС в аварійний ремонт здатні спровокувати повернення графіків відключень.

"Це виключно, я думаю, можна говорить про те, коли може відбутися якась системна аварія в роботі. Таке ми бачили, наприклад, в березні, наприклад, була така одна системна аварія в енергоосистемі, тобто пов'язана з лінійної локальної передачі високовольтними, які пов'язані з АЕС, відповідно, і це дає такий збій", — зазначив Юрій Корольчук.

За оцінкою експерта, масштабні внутрішні технічні неполадки не триватимуть довго.

"Може таке бути, звичайно, але тоді це не означатиме, що цих 9 годин вони будуть тривати тиждень, наприклад, чи навіть 3-4 дні. Це може бути 2 години, наприклад, менше навіть. Але з іншої сторони є, дійсно, ракетні обстріли, ризики їх, і тоді це, звичайно, може бути більше ніж 9 годин, наприклад. На жаль, але, знову ж таки, не весь час. Тобто це не можна сказати, що це буде місяць, два тижні, тиждень. Тобто все сьогодні впирається в ракетні обстріли", — пояснив він.

На думку співзасновника Інституту енергетичних стратегій, наявні обсяги виробництва електрики хоч і відновлюються, проте загальна ситуація далека від ідеальної.

"На жаль, енергосистема вона скоротилася суттєво. Про те, що, як я кажу, і промисловість скоротила роботу, населення зрозуміло, також менше споживання. І все це формує навіть те, що при таких пошкодженнях, але нам, в принципі, того обсягу виробництва електроенергії, воно ж відновлюється, також поступово відновлюють, повертають в операційний режим роботи теплові електростанції, ГЕС електростанції. І це дає, скажімо, таку плюс-мінус уяву про стабільність. Насправді, ризики можуть від погоди до якоїсь системної аварії, до просто виходу в ремонт, в аварійний ремонт блоку на ТЕС, наприклад, і це відразу потягне за собою відключення електроенергії", — резюмував Юрій Корольчук.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, через значне навантаження на систему 30 червня в Україні знову застосовуються обмеження енергопостачання в усіх областях. Енергосистема перевантажена через спеку, оскільки багато побутових споживачів та підприємств посилено користуються кондиціонерами, тощо.

Тим часом спеціалісти стверджують, що відновлення великих ТЕС у нинішніх умовах є неефективним, адже ворог продовжує завдавати ударів по уже відомих їм координатах критичної інфраструктури. Народна депутатка Леся Забуранна зазначає, що замість спроб відбудувати старі об'єкти, Україні потрібно кардинально переглянути енергетичну політику, яка зможе забезпечити енергетичну стійкість навіть за умов постійних спроб РФ зруйнувати енергомережі.