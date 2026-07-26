Корнієнко: Україна має визначити перехідний період до виборів після деокупації

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Фото: Корнієнко/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Після звільнення тимчасово окупованих територій Україні може знадобитися перехідний період перед проведенням виборів. Його тривалість держава має визначити самостійно та завчасно пояснити, як після цього працюватимуть органи влади

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради та очільник партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко у подкасті "Врядування", інформує Новини.LIVE.

Яким може бути перехідний період після деокупації

Після звільнення тимчасово окупованих територій Україні, ймовірно, доведеться запровадити перехідний період до проведення виборів. Такий підхід, за словами Олександра Корнієнка, розуміють європейські партнери. Водночас Венеційська комісія наголошує, що будь-які тимчасові механізми мають бути чітко обмежені в часі.

За словами політика, саме Україна повинна визначити, скільки триватиме цей період, а також заздалегідь окреслити, як після його завершення функціонуватимуть органи влади на звільнених територіях.

"Україна повинна визначити, скільки триватиме такий період — 5, 7 чи 12 років — а також заздалегідь пояснити, що відбуватиметься після його завершення та як працюватимуть органи влади", — зазначив Корнієнко.

Які механізми пропонують до проведення виборів

Олександр Корнієнко повідомив, що наразі обговорюються можливі моделі управління територіями, де вибори тимчасово не проводитимуться.

Однією з таких ідей є створення громадських дорадчих рад. За його словами, вони могли б забезпечити громадський контроль за діяльністю органів влади до моменту проведення виборів.

Окремо політик зазначив, що для міжнародних партнерів важливими залишатимуться прозорість використання бюджетних коштів та належний фінансовий аудит під час відновлення і функціонування деокупованих територій.

Новини.LIVE інформували, що у Верховній Раді працюють над створенням нового Міністерства людського капіталу, яке опікуватиметься українцями, які постраждали від війни. До його сфери відповідальності планують включити ВПО, жителів прифронтових територій та громадян, які перебувають за кордоном. Наразі депутати готують концепцію майбутнього відомства та презентацію його функцій.

Новини.LIVE також писали, що військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що порушення логістики російської армії може стати першим етапом деокупації захоплених територій України. За його словами, без постачання боєприпасів, пального та продовольства окупантам дедалі важче утримувати свої позиції. Експерт нагадав, що подібний сценарій уже передував звільненню правобережної частини Херсонщини.