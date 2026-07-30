Корецький: в Україні перевірять усі укриття та їхню доступність

Сергій Корецький. Фото: t.me/Koretskyi_official

Карина Приходько Редактор

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про проведення невідкладної перевірки всіх укриттів цивільного захисту по всій країні. За його словами, особливу увагу приділять їхньому належному утриманню та безперешкодному доступу для громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького.

Перевірка всіх укриттів в Україні

Корецький доручив профільним міністерствам, службам, обласним військовим адміністраціям, КМВА та органам місцевого самоврядування невідкладно перевірити всі укриття цивільного захисту щодо їхнього стану та безперешкодного доступу для людей.

За його словами, укриття мають бути відкритими не лише після оголошення повітряної тривоги, а й тоді, коли вже відомо про загрозу, зокрема балістичних ударів.

"Не може на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах взагалі виникати проблема з доступом до укриттів. Це неприпустимо", — сказав прем'єр.

Зазначимо, під час нічної масованої атаки РФ у соцмережах з’явилися повідомлення про проблеми з доступом до окремих укриттів у Києві.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Руслана Кравченка, у чотирьох областях України викрили схеми розкрадання грошей під час будівництва та закупівлі укриттів. Так, окремі посадовці та підприємці заволоділи 81 млн грн.

Також ми повідомляли, що в Естонії почали монтувати модульні укриття від обстрілів. Це пілотний проєкт із захисту цивільного населення за допомогою українських технологій.