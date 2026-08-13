Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Корецький/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду на засіданні Ради коаліції. Документ визначає ключові пріоритети та конкретні завдання Кабміну, серед яких посилення оборони й стійкості держави, підтримка людей і бізнесу та прискорення європейської інтеграції. Після доопрацювання з урахуванням пропозицій депутатів програму планують затвердити на засіданні уряду та передати на розгляд Верховної Ради.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького у четвер, 13 серпня.

Корецький представив проєкт Програми діяльності уряду

Проєкт Програми діяльності уряду Сергій Корецький представив разом із міністрами під час засідання Ради коаліції. Документ містить визначені пріоритети та конкретні завдання, якими Кабмін планує керуватися у своїй роботі.

"Сьогодні разом із міністрами представив проєкт Програми діяльності Уряду на засіданні Ради коаліції. Це комплексний документ із визначеними пріоритетами та чіткими завданнями, якими Уряд керуватиметься у своїй роботі.

Ключові завдання — посилення оборони та стійкості держави, зміцнення, підтримка людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції", — поінформував глава уряду.

Корецький також окреслив основні принципи роботи уряду. Він наголосив на ефективності, швидкості ухвалення рішень та відповідальності за виконання конкретних завдань як Кабміну загалом, так і кожного міністра.

"Принципи роботи уряду — ефективність, швидкість ухвалення рішень і відповідальність за результат. Уряд в цілому та кожен міністр мають конкретні завдання і будуть відповідати за їх виконання перед парламентом та суспільством", — зазначив прем'єр.

Під час підготовки проєкту уряд також опрацював пропозиції народних депутатів. Після обговорення на засіданні Ради коаліції Кабмін планує врахувати озвучені зауваження, допрацювати документ, затвердити його на засіданні уряду та передати до Верховної Ради.

"У процесі підготовки документа були опрацьовані пропозиції депутатів. Зараз ми врахуємо коментарі, озвучені на засіданні Ради коаліції, та допрацюємо фінальну версію. Потім затвердимо її на засіданні Уряду і представимо на розгляд Верховній Раді. Уряд і парламент мають діяти спільно заради стійкості країни та посилення наших позицій за всіма напрямками", — розповів Корецький.

Прем’єр також подякував керівникам парламентських комітетів і депутатам за участь в обговоренні. За його словами, масштабні виклики, які стоять перед країною, потребують конкретної відповіді та спільної роботи.

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад

Окремо Корецький повідомив про рішення уряду спрямувати 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад. Кошти розподілили між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів.

"Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад. Розподілили дотації між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів", — повідомив очільник уряду.

Прем’єр наголосив, що ця допомога спрямована на підтримку людей, які продовжують працювати у надзвичайно складних умовах. Зокрема, йдеться про освітян, медиків та соціальних працівників.

"Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах: освітян, медиків, соціальних працівників", — зазначив прем'єр.

Окремо фінансування передбачили для Запорізької області. Кошти спрямують на зарплати працівникам, які продовжують виходити на роботу на територіях активних бойових дій:

"Окремо Запорізька область отримає понад 36 млн грн на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій".

Скриншот повідомлення Корецького/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 10 серпня 2026 року Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу, де обговорили підготовку енергосистеми України до опалювального сезону. Учасники розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, ремонти генерації, посилення захисту енергооб’єктів і формування резервів пального та обладнання. За підсумками засідання Корецький дав доручення пришвидшити необхідні роботи, а контроль за їх виконанням здійснюватиме Міністерство енергетики.

Новини.LIVE також писали, що 9 серпня Сергій Корецький провів нараду щодо актуальної потреби у фінансуванні Сил оборони України до кінця 2026 року. Учасники обговорили забезпечення необхідних видатків на сектор безпеки й оборони та можливість залучення додаткових ресурсів. Уряд і Міністерство фінансів також планують шукати додаткове фінансування, зокрема за рахунок допомоги міжнародних партнерів.