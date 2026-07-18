Корецький анонсував підготовку нової програми діяльності Кабміну
Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про підготовку нової програми діяльності уряду. Він доручив всім міністерствам подати відповідні пропозиції протягом наступних 7 днів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.
Що сказав Корецький про діяльність уряду
"Упродовж 7 днів усі міністерства мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів. До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд уряду", — написав Корецький у Telegram.
Він зазначив, що програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та в вимірювальні результати. За його словами, вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного окремого міністерства та й Кабміну загалом.
"Упродовж місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості", — резюмував новий очільник Кабміну.
Як повідомляли Новини.LIVE, вчора Сергій Корецький провів першу телефону розмову з МВФ. Він анонсував, що Україна може отримати черговий транш допомоги у розмірі 690 млн доларів.
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