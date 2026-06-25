Командира 425-го полку відсторонили від роботи на час розслідування

Командир штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий. Фото: Instagram/skala_425

Карина Приходько Редактор

Командира 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Рішення ухвалили на тлі резонансного розслідування про ймовірні системні порушення прав військовослужбовців у навчальних центрах підрозділу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на речника полку Олексія Братущака.

Відсторонення Гаркавого від роботи

Братущак розповів, що Гаркового відсторонили від роботи на час розслідування. Наразі вирішують питання, хто буде виконувати обовʼязки командира у цей період.

Згадується про 26 небойових смертей за останні пів року. Більшість померлих пробули в полку менш як місяць. Свідки розповідали про можливі побиття, жорстоке поводження та неналежне надання медичної допомоги.

У командуванні "Скелі" заявляли, що 18 із 26 військових померли в лікарнях або дорогою до них, а причинами більшості смертей були хвороби чи загальний важкий стан здоров'я мобілізованих.

Що передувало

Довкола 425-го окремого штурмового полку "Скеля" розгорівся масштабний суспільний скандал після оприлюднення розслідування видання "Бабель". Журналісти встановили, що за період з кінця 2025 року до весни 2026 року серед новобранців підрозділу було зафіксовано щонайменше 26 небойових смертей.

Родичі кількох померлих бійців заявили про ознаки можливого насильства, катувань, відібрання мобільних телефонів та несвоєчасне надання медичної допомоги, хоча офіційною причиною більшості смертей вказані хронічні хвороби.

Державне бюро розслідувань уже розпочало кримінальні провадження за фактами небойових втрат і можливого перевищення службових повноважень.

Своєю чергою, військова омбудсменка Ольга Решетилова зазначила, що Офіс омбудсмена отримав найбільшу кількість скарг саме від бійців "Скелі", а також додала, що факти системних побиттів фіксувалися ще з літа минулого року, проте належної реакції від відповідальних органів тоді не послідувало.

Як писали Новини.LIVE, Дмитро Лубінець анонсував масштабну перевірку у підрозділі щодо ймовірних катувань та доведення до самогубства. За його словами, будь-які порушення прав людину, особливо в умовах воєнного стану, неприпустимі та потребують термінової реакції.

Також ми писали, що загалом зафіксовано чотири випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Омбудсман зазначив, що після "бусифікації" родичі часто упродовж декількох днів не мають інформації про місцеперебування затриманих.