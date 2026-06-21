Командир СБС: Путін до останнього триматиметься за Крим

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Фото: Мадяр/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія до останнього утримуватиме окупований Крим.

Він наголосив, що півострів має ключове ідеологічне та військове значення для Кремля. Водночас за його словами, дії Сил оборони України вже поступово змінюють ситуацію на тимчасово захопленій території.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Роберта Бровді у неділю, 21 червня.

"Мадяр" про важливість Криму для Путіна

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував роль окупованого Криму для Росії та можливі наслідки українських ударів по півострову. Він наголосив, що Кремль розглядає Крим як один із головних символів своєї війни проти України й не відмовиться від нього навіть за складних умов.

Пояснюючи позицію російського керівництва, він зазначив:

"Москва та бункерний дідо до останнього триматимуться за Крим, як за головний трофей війни, навіть у режимі "острів". Звісно, це ж стовп ідеології величі та купа плюшок, типу плюс "внутрішня азовська водойма РФ" і т.д."

Водночас "Мадяр" підкреслив, що використання Криму як плацдарму для атак на Україну вже втратило військову ефективність. Він описав це як процес системного виснаження окупованої території, який реалізується діями українських сил.

Розкриваючи, на його думку, наслідки такої стратегії, командувач додав:

"Далі працює рецепт борщу від Волелюбного Українського Птаха: повний ППОпад, дірявлення залишків флоту, зупинка тіньового, ТОТАЛЬНІ ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун тощо…"

Він також заявив, що українські сили вже фактично присутні на окупованій території у форматі впливу своїх операцій. За його словами, в Криму фіксуються перебої з логістикою, безпекою та стабільністю через дії Сил оборони.

На завершення "Мадяр" закликав місцевих мешканців триматися якомога далі від військових об’єктів і зазначив, що удари тривають. Він також додав, що Крим може стати "точкою психологічного зламу" для російської системи, підкресливши, що будь-які диктатури зрештою руйнуються раптово.

Скриншот повідомлення "Мадяра"/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у тимчасово окупованому Криму на АЗС повністю зупинили продаж бензину для цивільного транспорту.

Пальне більше не відпускають ані за готівку, ані за безготівкові способи оплати, включно з талонами та QR-кодами.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 21 червня 2026 року українські захисники завдали ударів по військовій логістиці та ППО РФ, зосередивши атаки в окупованому Криму. За словами Володимира Зеленського, у Криму уражено об’єкти біля Кримського мосту, зокрема нафтобазу в Керчі.Також знищено радіолокаційні станції та комплекси ППО противника на території півострова.