Командир РДК: наразі головною ціллю РФ є Слов'янсько-Краматорська агломерація

Командир РДК Денис Капустін. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Головною ціллю російських військ на найближчі місяці є Слов'янсько-Краматорська агломерація. Завдання мінімум для окупантів на це літо — максимально охопити агломерацію та створити плацдарм для подальшого прямого штурму. Водночас на інших ділянках фронту наразі немає значного просування російських військ.

Про це командир Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Командир РДК про ключову ціль РФ на найближчі місяці

За словами Дениса Капустіна, саме Слов'янсько-Краматорська агломерація є головною мішенню російських військ на найближчі місяці. Він зазначив, що мінімальне завдання ворога на літо полягає в тому, щоб максимально охопити агломерацію та створити плацдарм для подальшого прямого штурму.

Водночас за словами командира РДК, на інших напрямках фронту ситуація залишається без суттєвого просування. Капустін також прокоментував удари російських військ по автозаправних станціях та ракетні атаки по столиці, назвавши їх спробою РФ відповісти на енергетичну блокаду Криму та терором.

"Ну, зараз, об’єктивно, основний напрямок удару — це, звичайно, Слов’янськ і Краматорськ, це агломерація, яка, по суті, є основним вузлом оборони Збройних сил України на території Донбасу. Об’єктивно зрозуміло, що це ціль номер один для всієї цієї путінської кампанії.

І ось після боїв у Костянтинівці зараз основний напрямок удару — це безпосередньо Слов’янськ-Краматорськ. Вони стягують сили, намагаються обійти з одного боку, все очевидно.

На інших ділянках фронту дійсно патова ситуація, де немає якогось серйозного просування. […] Те, що вони намагаються бити по АЗС в спробі відповідати на енергетичну блокаду Криму, і в цілому ракетні атаки по столиці — це терор і нічого більше", — поясни Капустін.

Новини.LIVE інформували, що Росія розробляє власну мережу супутникового зв'язку як альтернативу Starlink та вже починає її використовувати. За словами командира РДК Дениса Капустіна, система має забезпечити російським військам передачу розвідувальних даних у реальному часі та покращити управління підрозділами.

Новини.LIVE також писали, що командир РДК Денис Капустін не виключив, що Росія може відкрити новий фронт на півночі України — з боку Чернігівщини або Сумщини. За його словами, таким чином РФ може спробувати розосередити українські Сили оборони та змінити баланс на фронті. Капустін також звернув увагу на зустріч Путіна з Лукашенком і військові навчання територіальної оборони в Білорусі.