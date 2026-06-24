Команда Трампа працює, але рішення за Путіним: Рютте про переговори

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що команда лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа працює над досягненням миру. Йдеться про Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та Марка Рубіо. Водночас все залежить від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Марк Рютте сказав в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.

Робота над миром

Журналіст запитав у Рютте, чи бачить він кінець війни в Україні.

"Молімося за це, звісно, і ми бачимо, що Україна на полі бою робить все добре, вони зараз вбивають, важко ранять між 30 і 35 тисячами росіян на місяць. Це, звичайно, неймовірні цифри, і це має великий вплив на Росію", — зазначив генсек НАТО.

За його словами, російська економіка наразі потерпає, а українці ефективно вражають ворожу енергетичну інфраструктуру, особливо нафтові заводи на території Росії. Крім того, майже половина держбюджету РФ йде на оборону, а близько 75% податкових надходжень також витрачається на війну.

Рютте зауважив, що команда Трампа працює над цим, але Путін поки лише повторює максималістські вимоги.

"Українці справді роблять все відмінно, тож нам треба, щоб Путін діяв за правилами, сів за стіл переговорів. І знову ж таки, Дональд Трамп як президент у лютому минулого року вирішив глухий кут з Путіним", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Рютте під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським обговорив хід війни, втрати російських військ і подальшу допомогу Україні. Окрему увагу сторони приділили посиленню ППО, постачанню озброєння та захисту критичної інфраструктури.

Раніше Рютте заявив, що Дональд Трамп зробив значний внесок для України. Зокрема, він відновив контакт із Володимиром Путіним, аби наблизити можливе завершення війни.