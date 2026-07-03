Київ у жалобі: Буданов закликав світ збільшити підтримку України

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Олександр Шорохов Редактор

Столиця України сьогодні перебуває в офіційній жалобі за загиблими внаслідок чергових жорстоких та цинічних повітряних ударів з боку російської армії. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що кремлівський терористичний режим намагається залякати цивільне населення та повністю виснажити внутрішні ресурси нашої держави. Попри щоденні масовані обстріли тилових та прифронтових міст, Україна готує жорстку та неминучу відповідь для кожного російського злочинця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

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