Китай створює корабель-носій для підводних дронів: що про нього відомо

Глава КНР Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

У Китаї помітили будівництво нового військового корабля, який стане першим у світі спеціалізованим носієм гігантських безпілотних підводних човнів. Судно будують на верфі в Шанхаї, а його конструкція вказує на можливість запуску кількох великих дронів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Naval News.

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Новий китайський корабель. Фото: Naval News

Новий корабель Китаю

За даними джерела, корабель отримав докову камеру, спеціальну систему спуску підводних апаратів і внутрішній ангар, у якому можуть розміщуватися приблизно чотири великі безпілотні субмарини.

Аналітики вважають, що така конструкція найімовірніше свідчить про створення бойового корабля-носія підводних дронів, а не дослідницького судна.

Наразі Китай випробовує два типи надвеликих безпілотних підводних апаратів довжиною близько 35 та 45 метрів.

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За оцінкою експертів, ці субмарини приблизно у 6–8 разів більші за американський безпілотний підводний апарат Orca, який використовує ВМС США. Реалізація такого проєкту може свідчити, що Китай став світовим лідером у розробці та впровадженні повнорозмірних безпілотних підводних човнів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про виявлення в Китаї надвеликого родовища міді та золота. Геологи оцінили запаси приблизно у 20 млн тонн міді та понад 1000 тонн золота. Відкриття може суттєво посилити позиції Китаю на світовому ринку стратегічної сировини.

Також Новини.LIVE писав про виявлення китайськими науковцями нового небезпечного вірусу у кажанів. Дослідники встановили, що він здатний проникати в клітини за механізмом, схожим на коронавірус.