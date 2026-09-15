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Главная Новости дня Китай строит первый в мире корабль-носитель для гигантских дронов

Китай строит первый в мире корабль-носитель для гигантских дронов

Ua ru
15 сентября 2026 14:59
Китай создает корабль-носитель для подводных дронов: что о нём известно
Глава КНР Си Цзиньпин. Фото: Reuters

В Китае заметили строительство нового военного корабля, который станет первым в мире специализированным носителем гигантских беспилотных подводных лодок. Судно строят на верфи в Шанхае, а его конструкция указывает на возможность запуска нескольких крупных дронов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Naval News.

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Китайский корабль
Новый китайский корабль. Фото: Naval News

Новый корабль Китая

По данным источника, корабль получил доковую камеру, специальную систему спуска подводных аппаратов и внутренний ангар, в котором могут размещаться около четырех крупных беспилотных субмарин.

Аналитики считают, что такая конструкция, скорее всего, свидетельствует о создании боевого корабля-носителя подводных дронов, а не исследовательского судна.

Сейчас Китай испытывает два типа сверхбольших беспилотных подводных аппаратов длиной около 35 и 45 метров.

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По оценке экспертов, эти субмарины примерно в 6–8 раз больше американского беспилотного подводного аппарата Orca, который используют ВМС США. Реализация такого проекта может свидетельствовать о том, что Китай стал мировым лидером в разработке и внедрении полноразмерных беспилотных подводных лодок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об обнаружении в Китае сверхкрупного месторождения меди и золота. Геологи оценили запасы примерно в 20 млн тонн меди и более 1000 тонн золота. Открытие может существенно усилить позиции Китая на мировом рынке стратегического сырья.

Также Новини.LIVE писал об обнаружении китайскими учеными нового опасного вируса у летучих мышей. Исследователи установили, что он способен проникать в клетки по механизму, схожему с коронавирусом.

Китай корабль армия дроны FPV-дроны
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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