Китай создает корабль-носитель для подводных дронов: что о нём известно

Китай строит первый в мире корабль-носитель для гигантских дронов
В Китае заметили строительство нового военного корабля, который станет первым в мире специализированным носителем гигантских беспилотных подводных лодок. Судно строят на верфи в Шанхае, а его конструкция указывает на возможность запуска нескольких крупных дронов.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Naval News.
Новый корабль Китая
По данным источника, корабль получил доковую камеру, специальную систему спуска подводных аппаратов и внутренний ангар, в котором могут размещаться около четырех крупных беспилотных субмарин.
Аналитики считают, что такая конструкция, скорее всего, свидетельствует о создании боевого корабля-носителя подводных дронов, а не исследовательского судна.
Сейчас Китай испытывает два типа сверхбольших беспилотных подводных аппаратов длиной около 35 и 45 метров.
По оценке экспертов, эти субмарины примерно в 6–8 раз больше американского беспилотного подводного аппарата Orca, который используют ВМС США. Реализация такого проекта может свидетельствовать о том, что Китай стал мировым лидером в разработке и внедрении полноразмерных беспилотных подводных лодок.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об обнаружении в Китае сверхкрупного месторождения меди и золота. Геологи оценили запасы примерно в 20 млн тонн меди и более 1000 тонн золота. Открытие может существенно усилить позиции Китая на мировом рынке стратегического сырья.
Также Новини.LIVE писал об обнаружении китайскими учеными нового опасного вируса у летучих мышей. Исследователи установили, что он способен проникать в клетки по механизму, схожему с коронавирусом.