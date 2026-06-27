Кирило Буданов пояснив, як в Україні працює оборонна демократія

Кирило Буданов. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна навіть в умовах повномасштабної війни зберігає функціонування демократичних інституцій і захист прав громадян. Саме це, за словами керівника ОП, є прикладом української оборонної демократії.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Кирила Буданова.

Що заявив Буданов про демократію та силу України

Під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії, де обговорювали майбутнє України, її місце у світі та виклики, які постануть перед державою після завершення війни, керівник Офісу Президента заявив:

"На мою думку, ми сьогодні живемо в умовах гібридного воєнного стану. Це унікальний досвід, коли попри передбачені Конституцією та законами обмеження ми зберігаємо повноцінне функціонування демократичних інституцій і захист інтересів громадян. Це і є наша оборонна демократія, де свобода — це те, що ми захищаємо зі зброєю в руках", — зазначив Буданов.

Водночас він наголосив, що місце України у світі залежить лише від самих українців. За його словами, держава має чітко визначити свою мету — бути сильною та конкурентоспроможною, адже світ поважає тих, хто має силу й волю її застосовувати.

Окрему увагу під час дискусії приділили майбутнім відносинам України із сусідніми державами. На думку Буданова, у цій сфері необхідне послідовне відстоювання власних національних інтересів.

Говорячи про повоєнне майбутнє, керівник ОП підкреслив, що сильна Україна потрібна насамперед самим українцям.

"Маємо чітко усвідомлювати: сильна Україна потрібна тільки нам. Для всіх інших ми будемо конкурентами. І це природно — так влаштований дорослий світ", — наголосив він.

За словами Буданова, саме такі дискусії з молоддю формують бачення майбутнього держави та додають впевненості, що Україна рухається правильним шляхом.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов також провів закриту зустріч зі студентами KSE University.

Новини.LIVE інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч зі студентами Києво-Могилянської академії, під час якої обговорювали майбутнє України та виклики, що стоять перед державою. У ході розмови також порушувалися питання розвитку країни та її подальших перспектив.

Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив логіку дій Росії. За його словами, просування України до Європейського Союзу суперечить інтересам Кремля, тому РФ намагається дискредитувати цей процес через інформаційні операції.