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Кім: військова адміністрація посилить безпеку Південноукраїнська

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 12:45
Чому у Південноукраїнську створили військову адміністрацію — пояснення Кіма
Віталій Кім. Фото: Facebook/Віталій Кім

Президент України підписав указ про створення Південно-Української міської військової адміністрації. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, таке рішення пов'язане насамперед зі стратегічним значенням Південноукраїнської атомної електростанції та необхідністю посилити безпеку регіону.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Для чого потрібна війсбькова адміністрація в Південноукраїнську

Кім пояснив, що Південноукраїнськ є містом-супутником Південноукраїнської АЕС, яка є одним із ключових об'єктів критичної енергетичної інфраструктури країни. Саме тому місто потребує додаткової координації у сфері оборони та захисту.

"Південноукраїнськ — це місто-супутник Південноукраїнської атомної станції. Це надважливий для регіону об'єкт, який забезпечує щонайменше три гігавати генерації електроенергії. Саме тому там мають бути створені всі необхідні умови — як у питаннях безпеки, так і в соціальній сфері та забезпеченні роботи станції", — наголосив Кім.

Очільник ОВА підкреслив, що створення військової адміністрації не означає припинення роботи органів місцевого самоврядування. Міський голова та депутати продовжать виконувати свої повноваження, тоді як нова адміністрація допомагатиме координувати питання безпеки та взаємодію з центральною владою.

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"Це посилення місцевого самоврядування, а не його підміна. Мер і депутати працюють над економічними та соціальними питаннями, а військова адміністрація підсилює роботу у сфері безпеки й взаємодію з центральними органами влади. Це означає, що ми укріплюємо нашу обороноздатність, створюючи додаткову військову адміністрацію у Південноукраїнську", — зазначив начальник Миколаївської ОВА.

Як повідомляли Новини.LIVE, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що на Миколаївщині зберігається дефіцит медичних кадрів, тому в регіоні посилюють заходи для залучення лікарів. Зокрема, до державної програми забезпечення медиків службовим житлом знову включили місто Миколаїв.

Як повідомляли Новини.LIVE, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що удари Сил оборони України по російській логістиці вже дають результат, однак їхній повний ефект стане помітним не одразу. За його словами, суттєві наслідки для можливостей окупантів можуть проявитися протягом найближчих 2–3 місяців.

Віталій Кім війна в Україні військові адміністрації ефір Новини.LIVE
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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