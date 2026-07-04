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Головна Новини дня Кім: у Миколаївській області не вистачає близько 20% медиків

Кім: у Миколаївській області не вистачає близько 20% медиків

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 18:43
Миколаївщина потребує нових лікарів через кадровий дефіцит
Віталій Кім. Фото: Віталій Кім/Facebook

На Миколаївщині фіксується дефіцит медичних працівників на рівні близько 20%, а значна частина лікарів у регіоні — віком понад 50 років. За словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, для вирішення кадрового дефіциту уряд розширив програму забезпечення медиків службовим житлом, до якої знову включили й місто Миколаїв.

Про це повідомив Віталій Кім в ефірі День.LIVE.

Дефіцит медиків у регіоні

Віталій Кім зазначив, що наявні кадрові проблеми у медичній сфері не є новими, однак залишаються актуальними для області.

Він підкреслив, що повністю вирішити ситуацію лише житловою програмою неможливо, однак вона може стати додатковим стимулом для залучення фахівців.

"Повністю проблему це не прибере, але точно стане стимулом, щоб вона стала меншою", — заявив Віталій Кім.

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Очільник ОВА додав, що регіон потребує нових медичних кадрів, зокрема у зв’язку з реформою госпітальної мережі та оптимізацією закладів охорони здоров’я.

За його словами, забезпечення службовим житлом має допомогти залучити лікарів до роботи в прифронтовій області та покращити якість медичних послуг для населення.

Новини.LIVE інформували, що Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в регіоні впроваджуються масштабні програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Він також зазначив, що завдяки переселенцям чисельність населення в окремих громадах зросла.

Новини.LIVE писали, що військовий аналітик Денис Попович прокоментував ситуацію на Кінбурнській косі в Миколаївській області. За його словами, підтверджень відступу російських окупаційних сил наразі немає. Водночас нещодавно там було помічено синьо-жовтий прапор.

Миколаївська область Віталій Кім ефір Новини.LIVE
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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