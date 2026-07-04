Україні потрібна не просто відбудова, а нова економічна модель: Віталій Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Віталій Кім/Facebook

Україні варто скористатися повоєнним періодом не лише для відбудови зруйнованого, а й для перезапуску економічної моделі держави, зосередившись на втіленні принципових реформ. Про це у своєму блозі написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім за підсумками Конференції з відновлення України (URC) у Гданську.

"Головний результат Конференції з відновлення України, на мою думку, полягає навіть не в нових угодах чи обсягах майбутніх інвестицій. Вона показала, що Україна вже переходить від дискусії про відновлення до розмови про майбутній розвиток держави. Ми всі хочемо, щоб Україна після війни стала справді успішною країною. Не тільки у кількісному вимірі цифр та відсотків зростання економіки, але і за якістю життя, можливостями та перспективами для людини", — зазначив Віталій Кім.

На його переконання, після досягнення миру ми маємо не лише відновити зруйноване, а й побудувати сучаснішу, конкурентоспроможнішу економіку, враховуючи потенціал кожного регіону.

"Реалізація такої стратегії потребуватиме не лише ресурсів, а й єдиного центру стратегічної координації – штабу економічного розвитку, який об’єднає уряд, парламент, Національний банк, громади, бізнес, наукове середовище та міжнародних партнерів навколо спільної мети – забезпечити єдину логіку післявоєнного розвитку країни", — наголосив очільник Миколаївської області.

Практичним втіленням такої стратегії, акцентував він, має стати створення 15-20 великих кластерних проєктів розвитку.

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"Саме вони мають стати новими точками концентрації виробництва, науки, освіти, логістики та інвестицій, навколо яких формуватиметься нова економічна карта України", — підкреслив Кім.

Він упевнений, що Україну після війни оцінюватимуть не за кількістю відбудованих міст, а за тим, чи змогла країна скористатися цим випробуванням, щоб стати сильнішою та заможнішою державою.

"Ми обов'язково відбудуємо все, що зруйнувала війна, але справжнім успіхом стане не кількість відбудованих об'єктів, а країна, яку ми збудуємо після неї. Великі війни повинні закінчуватися великими реформами, а не великими ремонтами", — резюмував начальник Миколаївської ОВА.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Україна має потенціал стати центром розвитку технологій розмінування. Саме сучасні інновації можуть значно пришвидшити та здешевити очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Також ми писали, що у Миколаївській області покращилася безпекова ситуації. За словами Віталія Кіма, посилення протиповітряної оборони призвело до зменшення кількості обстрілів і підвищення ефективності збиття ворожих цілей. Тому вдалося значно знизити кількість жертв серед цивільного населення.