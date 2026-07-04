Украине нужна не просто восстановление, а новая экономическая модель: Виталий Ким

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Виталий Ким/Facebook

Украине следует воспользоваться послевоенным периодом не только для восстановления разрушенного, но и для перезапуска экономической модели государства, сосредоточившись на реализации принципиальных реформ. Об этом в своем блоге написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким по итогам Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске.

"Главный результат Конференции по восстановлению Украины, на мой взгляд, заключается даже не в новых соглашениях или объемах будущих инвестиций. Она показала, что Украина уже переходит от дискуссии о восстановлении к разговору о будущем развитии государства. Мы все хотим, чтобы Украина после войны стала по-настоящему успешной страной. Не только в количественном измерении цифр и процентов роста экономики, но и по качеству жизни, возможностям и перспективам для человека", — отметил Виталий Ким.

По его убеждению, после достижения мира мы должны не только восстановить разрушенное, но и построить более современную, конкурентоспособную экономику, учитывая потенциал каждого региона.

"Реализация такой стратегии потребует не только ресурсов, но и единого центра стратегической координации — штаба экономического развития, который объединит правительство, парламент, Национальный банк, общины, бизнес, научное сообщество и международных партнеров вокруг общей цели — обеспечить единую логику послевоенного развития страны", — подчеркнул глава Николаевской области.

Практическим воплощением такой стратегии, подчеркнул он, должно стать создание 15–20 крупных кластерных проектов развития.

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"Именно они должны стать новыми точками концентрации производства, науки, образования, логистики и инвестиций, вокруг которых будет формироваться новая экономическая карта Украины", — подчеркнул Ким.

Он уверен, что Украину после войны будут оценивать не по количеству восстановленных городов, а по тому, смогла ли страна воспользоваться этим испытанием, чтобы стать более сильным и процветающим государством.

"Мы обязательно восстановим всё, что разрушила война, но настоящим успехом станет не количество восстановленных объектов, а страна, которую мы построим после неё. Большие войны должны заканчиваться большими реформами, а не большими ремонтами", — резюмировал глава Николаевской ОВА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Украина имеет потенциал стать центром развития технологий разминирования. Именно современные инновации могут значительно ускорить и удешевить очистку территорий от взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что в Николаевской области улучшилась ситуация с безопасностью. По словам Виталия Кима, усиление противовоздушной обороны привело к уменьшению количества обстрелов и повышению эффективности сбивания вражеских целей. Благодаря этому удалось значительно снизить количество жертв среди гражданского населения.