Кількість убитих цивільних у липні стала найбільшою з травня 2022

Рятувальники виносять тіло загиблої людини після атаки РФ по Запоріжжю. Фото: REUTERS/Stringer

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Масштабні російські атаки у липні 2026 року призвели до смерті щонайменше 437 цивільних українців, ще 2610 людей зазнали поранень. Число убитих мирних жителів виявилося рекордним із травня 2022 року. Найбільше при цьому постраждали мешканці чотирьох міст та областей: Києва, Херсона, Запоріжжя та Сум. Разом з тим в ООН не можуть підрахувати точну кількість жертв на тимчасово окупованих територіях.

Таку статистику надали в ООН, передає Новини.LIVE.

Росія вбила в Україні обстрілами рекордну кількість цивільних впродовж липня

Нарощення Росією обстрілів у липні 2026 року призвело до суттєвого зростання втрат серед цивільних мешканців України. Кількість загиблих сягнула 437 осіб, а поранених — 2610. Це найвищий показник місячної смертності серед мирного населення з травня 2022 року. Для порівняння, у червні 2026 року було відомо про 298 загиблих та 2041 пораненого, а в липні 2025-го ці цифри становили 312 та 1482 особи відповідно.

Таким чином, порівняно з попереднім місяцем кількість жертв зросла на 30%, а у порівнянні з минулим роком — на 70%. Особливо важкими наслідки виявилися для дітей: у липні було відомо про 17 загиблих та 166 поранених, що є найвищим показником із квітня 2022 року.

Які види російської зброї найчастіше вбивали цивільних

Найбільшу частку втрат викликало застосування дальнобійного озброєння як-от ракет та ударних безпілотників. На них припадає 38% усіх випадків (183 вбитих і 967 травмованих), причому більшість цих атак прийшлася по міських центрах далеко за лінією фронту. Водночас авіаційні бомбардування спричинили 105 смертей та поранення 753 осіб. Керовані авіабомби перетворилися на другу за масштабністю загрозу, а загальна кількість постраждалих від повітряних бомб зросла на 143% порівняно з червневими показниками (45 загиблих і 308 поранених).

У прифронтових зонах різко збільшилася активність малолітражних дронів. Унаслідок їх застосування загинули 111 цивільних і 710 отримали поранення, що становить 27% від загальної кількості жертв за місяць і абсолютний максимум для цього типу зброї з 24 лютого 2022 року.

Російські атаки вбили та поранили цивільне населення у 14 регіонах України та в місті Київ. Найбільше постраждалих зафіксовано у столиці, де загинули 54 людини та 202 зазнали поранень. У Херсоні жертвами обстрілів стали 34 особи, ще 424 дістали травм. У Запоріжжі загинули 27 мешканців і 280 отримали поранення, а в Сумах — 20 загиблих та 152 поранених.

До підтверджених даних також входять 25 загиблих і 50 поранених на тимчасово окупованих територіях України. Проте через жорсткі обмеження та брак загальнодоступної інформації з боку РФ, реальні масштаби втрат серед мирного населення в окупованих регіонах, найімовірніше, значно вищі.

Росія б'є по логістиці України та об'єктах інфраструктури

Паралельно Росія здійснювала удари по критичній та логістичній інфраструктурі. Збройні сили України у відповідь щонайменше 31 раз вдарили по об'єктам генерації, розподілу та передачі електроенергії в окупованому Криму. В ООН звернули увагу, що в червні таких атак було 12, що призвело до планових та аварійних знеструмлень на півострові. Російські війська зі свого боку продовжували атакувати українську енергосистему.

Крім того, зросла інтенсивність російських атак на портову інфраструктуру та цивільний флот у Миколаївській і Одеській областях. Зафіксовано як мінімум 39 подібних атак, з яких щонайменше 20 припали безпосередньо на морські судна. Окрім руйнувань портових споруд та пошкодження кораблів, ці удари забрали життя 19 працівників портів та членів екіпажів, а ще 25 осіб отримали поранення. Атаки завдали серйозного удару по міжнародній торгівлі та експорту агропродукції через Чорне море.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, прийдешній опалювальний сезон загрожує новими викликами для вітчизняного енергосектору: під прицілом Росії опинилися газові родовища у Полтавській і Харківській областях разом із європейськими коридорами постачання.

Ситуацію в небі ускладнює посилена співпраця Москви з Пхеньяном, наслідком якої стало розміщення у Воронезькій області дивізіону КНДР із шістьма установками для запуску ракет KN-23 та KN-24. Росія дедалі частіше використовує під час обстрілів північнокорейську зброю.

Паралельно масштабні атаки підривають стабільність аграрного та переробного секторів, вивівши з ладу майже 20% вітчизняних потужностей із виробництва хліба. Чимало комбінатів через прямі влучання та знищення ліній зазнали дуже серйозних втрат і повністю припинили роботу.