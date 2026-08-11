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Головна Новини дня Росія зруйнувала п'яту частину пекарень в Україні

Росія зруйнувала п'яту частину пекарень в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 12:55
В Україні пошкоджено до 20% хлібопекарських заводів
Знищений обстрілом хлібзавод в Сумах. Фото: Бабель

Бойові дії та регулярні обстріли з боку Росії призвели до втрати або пошкодження п'ятої частини хлібозаводів в Україні. Залежно від масштабів руйнувань, деякі об'єкти зазнали незначних інфраструктурних ушкоджень, тоді як інші знищені повністю і більше нге можуть працювати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно заявив перший віцепрезидент Асоціації пекарів Олександр Тараненко.

Росія винищує об'єкти харчової промисловості в Україні

Вітчизняна індустрія виробництва хліба зазнала суттєвих втрат внаслідок збройної агресії. За поточними оцінками, війна зачепила фактично п'яту частину всіх підприємств країни.

"У ситуації взагалі, за період війни, то досить багато хлібопекарських підприємств було частково або повністю зруйновані", — зазначив представник об'єднання.

Також фахівець підтвердив, що йдеться про шосту або навіть п'яту частину ринку.

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"Якщо говорити про відсотки, то десь приблизно 15-20% підприємств постраждало в тій чи іншій мірі. Тому що це починаючи від часткових руйнувань і закінчуючи, практично, повністю вщент зруйнованих підприємств", — резюмував Тараненко.

Як повідомляли Новини.LIVE, восени 2026 року в Україні прогнозують зростання цін на продукти, зумовлене підвищенням собівартості виробництва та логістичними труднощами через російські удари по складах зберігання товарів.

Тим часом щоденне дорожчання бензину та дизелю не стане головною причиною глобального подорожчання. За словами експертів, найбільше на собівартість агропродукції впливають витрати на добрива, насіння та засоби захисту рослин, тоді як дорожчання пального лише незначно збільшує частку витрат.

обстріли війна в Україні хліб ефір Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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