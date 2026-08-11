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Главная Новости дня Россия разрушила пятую часть пекарен в Украине

Россия разрушила пятую часть пекарен в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 12:55
В Украине повреждено до 20 % хлебопекарных заводов
Хлебозавод в Сумах, разрушенный в результате обстрела. Фото: Бабель

Боевые действия и регулярные обстрелы со стороны России привели к потере или повреждению пятой части хлебозаводов в Украине. В зависимости от масштабов разрушений, некоторые объекты получили незначительные повреждения инфраструктуры, тогда как другие уничтожены полностью и больше не могут работать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно заявил первый вице-президент Ассоциации пекарей Александр Тараненко.

Россия уничтожает объекты пищевой промышленности в Украине

Отечественная хлебопекарная промышленность понесла существенные потери в результате вооруженной агрессии. По текущим оценкам, война затронула фактически пятую часть всех предприятий страны.

"В целом, за период войны довольно много хлебопекарных предприятий были частично или полностью разрушены", — отметил представитель объединения.

Также специалист подтвердил, что речь идет о шестой или даже пятой части рынка.

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"Если говорить о процентах, то примерно 15–20 % предприятий пострадали в той или иной степени. Потому что речь идет как о частичных разрушениях, так и о практически полностью разрушенных предприятиях", — резюмировал Тараненко.

Как сообщали Новини.LIVE, осенью 2026 года в Украине прогнозируют рост цен на продукты, обусловленный повышением себестоимости производства и логистическими трудностями из-за российских ударов по складам хранения товаров.

Между тем ежедневное подорожание бензина и дизельного топлива не станет главной причиной глобального роста цен. По словам экспертов, наибольшее влияние на себестоимость агропродукции оказывают расходы на удобрения, семена и средства защиты растений, тогда как подорожание топлива лишь незначительно увеличивает долю расходов.

обстрелы война в Украине хлеб эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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