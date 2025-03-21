Трамп відповів, хто вбив Кеннеді

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував справу про вбивство Джона Кеннеді. За його словами, в цьому немає нічого "приголомшливого".

Про це Дональд Трамп сказав в Овальному кабінеті у пʼятницю, 21 березня.

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Під час засідання журналіст запитав у Дональда Трампа, чи може він просто сказати, хто вбив Джона Кеннеді.

На це Трамп відповів, що вся інформація була передана соціальним службам, а решту, мовляв, журналісти можуть дослідити самостійно.

Американський лідер додав, що зараз готуються документи про Мартіна Лютера Кінга-молодшого, які будуть оприлюднені найближчим часом.

"В документах про Кеннеді немає нічого "приголомшливого", — додав Трамп.

Зазначимо, що 22 листопада 1963 року 35-й президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді був убитий під час поїздки до міста Даллас, штат Техас. Згодом було оголошено, що підозрюваним у вбивстві є Лі Гарві Освальд, який, за офіційною версією слідства, стріляв із шостого поверху Техаського шкільного книжкового сховища.

Проте цю версію багато хто ставить під сумнів, припускаючи, що вбивство могло бути результатом змови, за участі ЦРУ, мафії, або навіть урядів інших країн.

Нагадаємо, 23 січня цього року Дональд Трамп підписав указ, який передбачає розсекречення документів про вбивство Кеннеді. Таку обіцянку політик дав ще під час виборчої кампанії.

Також ми писали, що у США Роберта Кеннеді-молодшого призначили на посаду міністра охорони здоров'я. Однак низка чиновників виступали проти такого рішення, оскільки він виступає проти вакцин.