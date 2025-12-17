Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Хотів "купити" іспити, але не вийшло — суд виніс вирок студенту

Хотів "купити" іспити, але не вийшло — суд виніс вирок студенту

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 01:03
Хлопець віддав майже 15 тисяч гривень посереднику за закриття сесії, але тепер винен державі ще більше
Студенти на лекції. Ілюстративне фото: УНІАН

Хотів закрити сесію без "хвостів", а заробив кримінальну статтю. На Черкащині суд виніс вирок 21-річному студенту місцевого вишу. Хлопець намагався розв'язати питання з екзаменами за гроші.

Про це Суспільному офіційно розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Головня.

Реклама
Читайте також:

Ціна питання

Слідство, яке вела Звенигородська окружна прокуратура, розкрило деталі. Підсудний знайшов людину, яка мала вплив на викладачів навчального закладу. Домовилися про суму.

За успішне складання сесії студент передав 14 700 гривень. Прокурор у суді довів: хлопець чудово розумів, що дає хабар за вплив на прийняття рішення.

Вирок: штраф більший за хабар

Суд визнав молодика винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди за вплив).

Покарання вдарило по гаманцю. Суддя призначив штраф у розмірі 17 000 гривень. Іронія долі: сума покарання виявилася більшою, ніж сума самого хабаря. Тепер замість "легкої" сесії студент має судимість і борг перед державою.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13347 про нову військову програму навчання у вишах. За проголосували 246 депутатів.

А Міносвіти з поліцією та ТЦК розпочинає масштабну перевірку вишів. Мета — відсіяти тих, хто використовує навчання як ширму для отримання відстрочки. 

освіта суд хабар студенти Черкаська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації