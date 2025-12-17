Хлопець віддав майже 15 тисяч гривень посереднику за закриття сесії, але тепер винен державі ще більше

Студенти на лекції. Ілюстративне фото: УНІАН

Хотів закрити сесію без "хвостів", а заробив кримінальну статтю. На Черкащині суд виніс вирок 21-річному студенту місцевого вишу. Хлопець намагався розв'язати питання з екзаменами за гроші.

Про це Суспільному офіційно розповіла речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Головня.

Реклама

Читайте також:

Ціна питання

Слідство, яке вела Звенигородська окружна прокуратура, розкрило деталі. Підсудний знайшов людину, яка мала вплив на викладачів навчального закладу. Домовилися про суму.

За успішне складання сесії студент передав 14 700 гривень. Прокурор у суді довів: хлопець чудово розумів, що дає хабар за вплив на прийняття рішення.

Вирок: штраф більший за хабар

Суд визнав молодика винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди за вплив).

Покарання вдарило по гаманцю. Суддя призначив штраф у розмірі 17 000 гривень. Іронія долі: сума покарання виявилася більшою, ніж сума самого хабаря. Тепер замість "легкої" сесії студент має судимість і борг перед державою.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13347 про нову військову програму навчання у вишах. За проголосували 246 депутатів.

А Міносвіти з поліцією та ТЦК розпочинає масштабну перевірку вишів. Мета — відсіяти тих, хто використовує навчання як ширму для отримання відстрочки.