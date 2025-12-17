Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хотел "купить" сессию, но не вышло — суд вынес приговор студенту

Хотел "купить" сессию, но не вышло — суд вынес приговор студенту

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 01:03
Парень отдал почти 15 тысяч гривен посреднику за закрытие сессии, но теперь должен государству еще больше
Студенты на лекции. Иллюстративное фото: УНИАН

Хотел закрыть сессию без "хвостов", а заработал уголовную статью. В Черкасской области суд вынес приговор 21-летнему студенту местного вуза. Парень пытался решить вопрос с экзаменами за деньги.

Об этом Суспільному официально рассказала пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Головня.

Реклама
Читайте также:

Цена вопроса

Следствие, которое вела Звенигородская окружная прокуратура, раскрыло детали. Подсудимый нашел человека, который имел влияние на преподавателей учебного заведения. Договорились о сумме.

За успешную сдачу сессии студент передал 14 700 гривен. Прокурор в суде доказал: парень прекрасно понимал, что дает взятку за влияние на принятие решения.

Приговор: штраф больше взятки

Суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды за влияние).

Наказание ударило по кошельку. Судья назначил штраф в размере 17 000 гривен. Ирония судьбы: сумма наказания оказалась больше, чем сумма самой взятки. Теперь вместо "легкой" сессии студент имеет судимость и долг перед государством.

Ранее стало известно, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13347 о новой военной программе обучения в вузах. За проголосовали 246 депутатов.

А Минобразования с полицией и ТЦК начинает масштабную проверку вузов. Цель — отсеять тех, кто использует обучение как ширму для получения отсрочки.

образование суд взятка студенты Черкасская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации