Парень отдал почти 15 тысяч гривен посреднику за закрытие сессии, но теперь должен государству еще больше

Студенты на лекции. Иллюстративное фото: УНИАН

Хотел закрыть сессию без "хвостов", а заработал уголовную статью. В Черкасской области суд вынес приговор 21-летнему студенту местного вуза. Парень пытался решить вопрос с экзаменами за деньги.

Об этом Суспільному официально рассказала пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Головня.

Реклама

Читайте также:

Цена вопроса

Следствие, которое вела Звенигородская окружная прокуратура, раскрыло детали. Подсудимый нашел человека, который имел влияние на преподавателей учебного заведения. Договорились о сумме.

За успешную сдачу сессии студент передал 14 700 гривен. Прокурор в суде доказал: парень прекрасно понимал, что дает взятку за влияние на принятие решения.

Приговор: штраф больше взятки

Суд признал молодого человека виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды за влияние).

Наказание ударило по кошельку. Судья назначил штраф в размере 17 000 гривен. Ирония судьбы: сумма наказания оказалась больше, чем сумма самой взятки. Теперь вместо "легкой" сессии студент имеет судимость и долг перед государством.

Ранее стало известно, что Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13347 о новой военной программе обучения в вузах. За проголосовали 246 депутатов.

А Минобразования с полицией и ТЦК начинает масштабную проверку вузов. Цель — отсеять тех, кто использует обучение как ширму для получения отсрочки.