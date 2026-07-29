Хмара заявив, що вартість ударів по РФ має становити лише 2% від завданих збитків

Євгеній Хмара. Фото: Міноборони

Україна прагне досягти такого співвідношення, за якого витрати на проведення далекобійних ударів по території Росії становитимуть лише близько 2%. Водночас збитки, яких вони завдаватимуть агресору, мають бути значно більшими.

Про це виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара заявив в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.

Чому Україна обрала асиметричну тактику

Під час розмови Лумер поцікавилася, у чому полягає головна відмінність між російськими ударами по Україні та українськими атаками по території РФ.

"Росія зацікавлена в тероризуванні цивільного населення. Україна зацікавлена в захисті свого народу", — відповів Хмара.

За його словами, російська армія намагається зробити повсякденне життя українців нестерпним, тоді як Україна спрямовує свої удари по військово-промисловому комплексу РФ, нафтопереробних заводах, транспортних вузлах та інших об'єктах, які забезпечують російську військову машину. Також Хмара пояснив, що Україна не може діяти за принципом дзеркальної відповіді через різницю в ресурсах.

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За словами очільника Міноборони, далекобійні атаки українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі та інших стратегічних об'єктах Росії мають завдавати противнику збитків, які в рази перевищують витрати України на їх проведення. Саме тому, наголосив він, метою є досягнення такого співвідношення, за якого вартість українських ударів становитиме приблизно 2% від економічних втрат, яких вони завдаватимуть Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 20 липня виконувачем обов'язків міністра оборони України став Євген Хмара. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ, а також обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара заявив, що прагне завершити війну до того часу, коли його сини досягнуть призовного віку. За його словами, наступне покоління українців має будувати майбутнє держави, а не брати участь у війні.