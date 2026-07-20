Хмара офіційно став виконувачем обовʼязків глави Міноборони
Євген Хмара з понеділка, 20 липня, офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони. Йдеться про колишнього начальника Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ та т.в.о очільника СБУ.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну, передає Новини.LIVE.
Хмара став виконувачем обов’язків міністра оборони
"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра оборони України на заступника Міністра оборони України Хмару Євгенія Леонідовича", — йдеться у розпорядженні.
Документ набрав чинності з 20 липня.
Новини.LIVE детально розповідали, що відомо про Євгена Хмару. Зокрема, на початку великої війни він брав участь в обороні Києва та звільненні населених пунктів Київщини.
Раніше радник президента Дмитро Литвин розповів, що Хмара матиме в Міноборони такий ж самий обсяг завдань, який раніше виконував ексміністр Михайло Федоров.
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