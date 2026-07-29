Хмара: хочу завершити війну до призовного віку моїх синів
Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара заявив, що його особистою метою є завершення війни до того часу, коли його сини досягнуть призовного віку. За його словами, діти мають будувати майбутнє України, а не брати участь у війні.
Про це Євген Хмара сказав в інтерв'ю журналістці Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.
Хмара розповів про особисту мотивацію
За словами виконувача обов'язків міністра оборони, його двом синам зараз 9 і 11 років, і він прагне зробити все можливе, щоб вони не були змушені воювати.
"Хочу завершити війну до того, як мої сини досягнуть призовного віку. Щоб вони будували Україну, а не воювали за неї", — сказав Хмара.
Він наголосив, що саме таким бачить майбутнє наступного покоління українців — із можливістю розвивати країну в мирних умовах, а не захищати її зі зброєю в руках.
Новини.LIVE писали, що Євген Хмара з понеділка, 20 липня, офіційно обійняв посаду виконувача обов’язків міністра оборони України. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ, а також тимчасово виконував обов’язки керівника Служби безпеки України.
Новини.LIVE інформували, що прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що разом із Євгенієм Хмарою провів переговори з віцепрезидентом Raytheon, відповідальним за напрям сухопутної та протиповітряної оборони, а також керівником Raytheon Україна. Під час зустрічі сторони обговорили можливість швидкого збільшення постачання ракет для комплексів Patriot, розширення їхнього виробництва та подальше зміцнення українського оборонно-промислового комплексу.
Читайте Новини.live!