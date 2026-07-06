Херсонець проведе життя в тюрмі за коригування вогню росіян

Пожежа в Херсоні після російської атаки. Фото: ДСНС Херсонщини

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Херсонський апеляційний суд відхилив скаргу захисту та залишив чинним вирок у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна для 51-річного місцевого жителя, який коригував вогонь росіян по обласному центру. Сторона захисту намагалася зменшити термін покарання до 15 років тюрми, проте прокурори успішно довели в апеляційній інстанції законність та обґрунтованість початкового судового рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

Мешканець Херсонщини допомагав росіянам прицільно бити по регіону

Російський інформатор, чиє коригування призводило до артилерійських та ракетних ударів по Херсону, проведе решту життя за ґратами. Апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції. Зловмисник передавав спецслужбам країни-агресора координати Збройних Сил України та правоохоронців.

Засуджений. Фото: Офіс Генерального прокурора України

Відтак вступило в законну силу покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке раніше призначили херсонцю за державну зраду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Адвокати засудженого подали скаргу та наполягали на пом'якшенні вироку до 15 років ув'язнення. Під час перегляду справи Херсонський апеляційний суд повністю погодився з аргументами представників Херсонської обласної прокуратури, які відстояли сувору міру покарання.

Кримінальну діяльність засудженого задокументували співробітники Управління Служби безпеки України в Херсонській області, які здійснювали досудове розслідування.

Слідством встановлено, що у червні 2023 року 51-річний фігурант за допомогою власного акаунта у месенджері Telegram став учасником кількох антиукраїнських чат-ботів. Ці платформи адмініструвалися російськими спецслужбами з метою збору розвідувальної інформації.

Через зазначені ресурси чоловік регулярно ділився з кураторами відомостями про дислокацію українських військових частин, місця зосередження бойової техніки ЗСУ, типи наявного озброєння та точні координати позицій, з яких оборонці вели вогонь по ворогу.

Зібрана зрадником інформація безпосередньо використовувалася командуванням РФ для ведення бойових дій. Армія окупантів завдавала ракетних та артилерійських обстрілів безпосередньо за тими координатами, які надавав засуджений.

Окрім наведення ударів, херсонець детально звітував ворогу про результати прильотів та описував суспільно-політичні настрої та загальну ситуацію всередині міста. Правоохоронці підкреслили, що такі дії створювали пряму й смертельну небезпеку не лише для представників Сил оборони та правоохоронних органів, а й для мирних жителів деокупованого обласного центру.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, Служба безпеки України затримала російського агента, який діяв у провідній академії Міноборони. Зловмисник намагався передати ворогу засекречену інформацію про перспективні розробки українських безпілотних літальних апаратів.

Також СБУ спільно з польськими правоохоронцями успішно ліквідувала мережу осіб, які на замовлення російських спецслужб займалися організацією за гроші антиукраїнських мітингів у країнах Європейського Союзу.